Самарский врач-нарколог: «Родители и близкое окружение играют ключевую роль в предотвращении наркомании среди молодёжи»

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Главный внештатный специалист по детской психиатрии-наркологии министерства здравоохранения Самарской области, заведующий амбулаторно-подростковым отделением Самарского областного клинического наркологического диспансера, врач-психиатр-нарколог Алексей Катин:



- На сегодняшний день проблема употребления наркотиков и других психоактивных веществ среди молодёжи является самой актуальной, так как дети и подростки часто попадают в зависимость под влиянием окружения. У подростков наркотическая зависимость возникает значительно быстрее, чем у взрослых.



Причины, по которым подростки употребляют наркотики:



Давление сверстников и желание соответствовать. Желание быть «как все» может подтолкнуть подростка к первому употреблению наркотика, создавая ложное ощущение принадлежности к группе.



Стрессовые ситуации и отсутствие поддержки. Сложности в учёбе, семейные конфликты и социальное давление могут провоцировать подростков искать «способы расслабиться». Отсутствие эмоциональной поддержки со стороны взрослых усугубляет проблему.



Любопытство. Родители должны своевременно информировать детей о вреде наркотических веществ. Важно, чтобы ребёнок с малых лет осознавал, к каким печальным последствиям может привести их потребление, включая физические и психологические заболевания, а также разрушение отношений с близкими людьми и ухудшение качества жизни.



Наркотические средства разрушают внутренние органы, снижают иммунитет, повышают риск инфекционных заболеваний, включая ВИЧ и гепатиты. Они коварно разрушают и нервную систему. Формирование зависимости происходит стремительно: вещества вмешиваются в работу нейромедиаторов, нарушая естественные процессы передачи сигналов в мозге. Это приводит к изменению поведения, эмоциональной нестабильности и психическим расстройствам.



В том числе, наркотики провоцируют развитие психических расстройств, схожих с шизофренией и ухудшают когнитивные функции. Возможны галлюцинации, паранойя, потеря памяти и концентрации. Эти изменения необратимы и существенно снижают качество жизни.



Чтобы избежать первого употребления наркотика, родителям и близкому окружению необходимо:



Оказывать поддержку и внимательно следить за своим ребёнком. Открытое общение, внимание к эмоциональному состоянию подростка и поддержка его интересов снижают вероятность вовлечения в наркотическую зависимость. Чаще общайтесь с детьми, интересуйтесь их жизнью, участвуйте в их успехах и помогайте в трудные моменты.



Создавать благоприятную социальную среду. Важно, чтобы молодёжь имела возможность реализовывать себя в спорте, искусстве или науке. Активное вовлечение в общественную жизнь формирует устойчивую позицию против наркотиков.



Подростки и их родители могут получить наркологическую помощь, консультацию врача-психиатра-нарколога и медицинского психолога в подразделениях Самарского областного клинического наркологического диспансера:

Диспансерно-поликлиническое отделение для обслуживания детско-подросткового населения (Самара, ул. Полевая, 80)

Отделение медицинской реабилитации (Самара, Южное шоссе, 18)

Наркологическое отделение г.о. Новокуйбышевска (ул. Клары Цеткин, 24)

Наркологическое отделение г.о. Чапаевска (ул. Медицинская, 3).

Наркологическая помощь несовершеннолетним также оказывается в:

Тольяттинском наркологическом диспансере (ул.Победы, д.28)

Сызранском наркологическом диспансере (ул. Вольская, д. 1Б)

работает 31 кабинет участкового врача-психиатра-нарколога: в 3 городах (Октябрьск, Жигулёвск, Отрадный) и 28 районах.

Фото: минздрав СО