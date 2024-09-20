Я нашел ошибку
Главные новости:
Большинство работ пройдёт без отключения воды, но в некоторых случаях перекрыть водоснабжение на несколько часов всё же придётся.
«РКС-Самара» информируют горожан о работах на сетях водоснабжения на предстоящую неделю
Люди должны быть уверены, что поездка в пределах десяти километров не будет дороже конкретной пороговой цены. По словам депутата, необходимо законодательно поправить этот механизм.
Депутаты от ЕР предложили ограничить наценку на стоимость такси в непогоду
Свыше 500 предприятий и организаций АПК из более чем 20 регионов ежегодно принимают участие в выставке. Число гостей выставки неуклонно растёт, за два дня ее посещают более 50 тысяч человек.
В Самарской области начала работу XXVI Поволжская агропромышленная выставка – 2024
Главные темы конференции «Цифра в Самаре» – драйверы развития ИТ-отрасли и внедрения цифровых решений в регионе, меры государственной поддержки разработчиков и заказчиков продуктов и передовые цифровые решения.
«Цифра в Самаре» соберет участников из 15 регионов России
Находите время для прогулок на природе. Разгружайте глаза, легкие и душу.
Самарский врач напомнила, какой образ жизни поможет сохранить репродуктивное здоровье
5 машин распределены в отделения врачей общей практики, остальные закреплены за поликлиникой.
За последние несколько лет автопарк Шенталинской ЦРБ пополнили 10 машин
В Самаре в Музее Модерна состоится открытие выставки «Новый символизм: Гиперборея и киберпространств
В Самаре в Музее Модерна состоится открытие выставки «Новый символизм: Гиперборея и киберпространство»
В Самарской области пройдет Всероссийский день бега "Кросс нации".
В Самарской области пройдет Всероссийский день бега "Кросс нации"
Наверх
Самара  +18 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.7
1.03
EUR 103.25
1.21
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в Музее Модерна состоится открытие выставки «Новый символизм: Гиперборея и киберпространство»
Музей Рязанова и «Заварка» примут участие в проекте «Алабинъ ФЕСТ»
Самарцев приглашают на открытие персональной фотовыставки Елены Демидовой «Я выбираю цвет»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарский врач напомнила, какой образ жизни поможет сохранить репродуктивное здоровье

20 сентября 2024 14:18
110
Находите время для прогулок на природе. Разгружайте глаза, легкие и душу.

Главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью министерства здравоохранения Самарской области и Приволжского федерального округа, заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий Самарского областного медицинского центра «Династия», кандидат медицинских наук Ирина Моисеева:

"Что нужно делать, чтобы сохранить репродуктивное здоровье и в дальнейшем похвастаться внукам своим долголетием?

-Ходить 1,5 часа в день в хорошем темпе. Ходьба на работе из кабинета в кабинет не учитывается.
- Есть все, что хочется, кроме фаст-фуда, некачественной пищи, большого количества мучного и сладкого.
- Есть до чувства первого насыщения, а не до «дышать тяжело». И прием пищи должен быть не 1 раз в день вечером по приходу с работы, а дробным - до 5 раз в день небольшими порциями.
-Забыть о существовании сладких газированных напитков, поскольку они содержат огромное количество сахара.
- Дома 20 минут уделять физическим упражнениям.
- За час до сна расставаться с гаджетами до утра.
- Встречаться с друзьями, получать позитивные эмоции от общения. И не забывать в ответ дарить хорошее настроение.
-Отказаться от алкоголя и курения.
-Находить время для прогулок на природе. Разгружайте глаза, легкие и душу.
-Избегать незащищенных половых связей. Это убережёт от инфекций, передаваемых половым путём, и их последствий для здоровья.

Соблюдение этих несложных правил даст Вам не только бонусом немалое количество лет жизни, но и уверенность в сохранении репродуктивного здоровья.

- И, главное, не забывайте, важное правило: контролируйте состояние собственного здоровья. Для этого 1 раз в год посещайте отделения профилактики, центры здоровья, обязательно проходите диспансеризацию. Это поможет узнать показатели здоровья и при необходимости своевременно принять меры для их улучшения.

Напоминаю, что еще одна уникальная возможность есть у каждого жителя в возрасте 18-49 лет - проверить состояние своего репродуктивного здоровья. Для этого нужно просто обратиться в поликлинику по месту прикрепления страхового полиса".

 

Фото:   freepik.com

Теги: Медицина Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
5 машин распределены в отделения врачей общей практики, остальные закреплены за поликлиникой.
20 сентября 2024, 14:09
За последние несколько лет автопарк Шенталинской ЦРБ пополнили 10 машин
5 машин распределены в отделения врачей общей практики, остальные закреплены за поликлиникой. Здравоохранение
125
Об этом рассказал в прямом эфире из Центра управления регионом врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян.
19 сентября 2024, 16:48
В Самарской области ежедневно порядка двух тысяч человек заболевают ОРВИ и около 400 - COVID-19мм
Об этом рассказал в прямом эфире из Центра управления регионом врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян. Здравоохранение
583
Не менее сложно объяснить ему, что неправильное питание грозит ожирением, которое стало моложе: его всё чаще выявляют у детей 15–17 лет.
19 сентября 2024, 16:23
Минздрав СО: приучить ребёнка есть овощи или богатую белком пищу вместо сладостей и фастфуда — задача не из простых.
Не менее сложно объяснить ему, что неправильное питание грозит ожирением, которое стало моложе: его всё чаще выявляют у детей 15–17 лет. Здравоохранение
517
Здравоохранение
Находите время для прогулок на природе. Разгружайте глаза, легкие и душу.
20 сентября 2024  14:18
Самарский врач напомнила, какой образ жизни поможет сохранить репродуктивное здоровье
110
5 машин распределены в отделения врачей общей практики, остальные закреплены за поликлиникой.
20 сентября 2024  14:09
За последние несколько лет автопарк Шенталинской ЦРБ пополнили 10 машин
132
В СамГМУ прошла проектно-аналитическая сессия с экспертами “Социоцентра”
20 сентября 2024  10:39
В СамГМУ прошла проектно-аналитическая сессия с экспертами “Социоцентра”
204
Об этом рассказал в прямом эфире из Центра управления регионом врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян.
19 сентября 2024  16:48
В Самарской области ежедневно порядка двух тысяч человек заболевают ОРВИ и около 400 - COVID-19мм
583
Не менее сложно объяснить ему, что неправильное питание грозит ожирением, которое стало моложе: его всё чаще выявляют у детей 15–17 лет.
19 сентября 2024  16:23
Минздрав СО: приучить ребёнка есть овощи или богатую белком пищу вместо сладостей и фастфуда — задача не из простых.
519
На территории Самарской области функционируют 20  центров здоровья.
19 сентября 2024  14:15
За год более 110 тысяч  жителей региона посетили   центры здоровья
497
В Чапаевске проводится выездная вакцинация сотрудников организаций и предприятий
19 сентября 2024  13:29
В Чапаевске проводится выездная вакцинация сотрудников организаций и предприятий
497
порядка 450 новых целевиков начали в СамГМУ подготовку для системы здравоохранения
19 сентября 2024  12:18
Порядка 450 новых целевиков начали в СамГМУ подготовку для системы здравоохранения
485
Главный способ уберечь жителей региона от гриппа – вакцинация.
18 сентября 2024  17:06
Эксперты советуют жителям Самарской области не ФЛИРТовать с коронавирусом и гриппом
682
В дневном стационаре пациент находится от 2 до 6 часов под постоянным наблюдением врача.
18 сентября 2024  15:41
В Клиниках СамГМУ открылся дневной стационар с расширенным перечнем услуг
556
Весь список
Современная медицина
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
2354
Весь список
В центре внимания
«Жигулёвские выходные» вошли в ТОП лучших национальных туристических маршрутов России
19 сентября 2024  10:51
«Жигулёвские выходные» вошли в ТОП лучших национальных туристических маршрутов России
489
Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников оборонных предприятий Самарской области с профессиональным праздником
19 сентября 2024  10:39
Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников оборонных предприятий Самарской области с профессиональным праздником
398
Владимир Путин поздравил участников встречи с избранием на должности руководителей субъектов Российской Федерации.
18 сентября 2024  21:28
Вячеслав Федорищев принял участие во встрече Президента РФ Владимира Путина с избранными в ходе единого дня голосования главами субъектов
2182
В Самаре ведется компенсационное озеленение улицы Куйбышева после комплексного ремонта
18 сентября 2024  13:03
В Самаре ведется компенсационное озеленение улицы Куйбышева после комплексного ремонта
575
Самарская область представляет свои туристические возможности на Форуме-выставке по туризму ОТДЫХ Leisure
18 сентября 2024  12:06
Самарская область представляет свои туристические возможности на Форуме-выставке по туризму ОТДЫХ Leisure
817
Весь список