Самарский врач напомнила, какой образ жизни поможет сохранить репродуктивное здоровье

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Главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью министерства здравоохранения Самарской области и Приволжского федерального округа, заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий Самарского областного медицинского центра «Династия», кандидат медицинских наук Ирина Моисеева:



"Что нужно делать, чтобы сохранить репродуктивное здоровье и в дальнейшем похвастаться внукам своим долголетием?



-Ходить 1,5 часа в день в хорошем темпе. Ходьба на работе из кабинета в кабинет не учитывается.

- Есть все, что хочется, кроме фаст-фуда, некачественной пищи, большого количества мучного и сладкого.

- Есть до чувства первого насыщения, а не до «дышать тяжело». И прием пищи должен быть не 1 раз в день вечером по приходу с работы, а дробным - до 5 раз в день небольшими порциями.

-Забыть о существовании сладких газированных напитков, поскольку они содержат огромное количество сахара.

- Дома 20 минут уделять физическим упражнениям.

- За час до сна расставаться с гаджетами до утра.

- Встречаться с друзьями, получать позитивные эмоции от общения. И не забывать в ответ дарить хорошее настроение.

-Отказаться от алкоголя и курения.

-Находить время для прогулок на природе. Разгружайте глаза, легкие и душу.

-Избегать незащищенных половых связей. Это убережёт от инфекций, передаваемых половым путём, и их последствий для здоровья.



Соблюдение этих несложных правил даст Вам не только бонусом немалое количество лет жизни, но и уверенность в сохранении репродуктивного здоровья.



- И, главное, не забывайте, важное правило: контролируйте состояние собственного здоровья. Для этого 1 раз в год посещайте отделения профилактики, центры здоровья, обязательно проходите диспансеризацию. Это поможет узнать показатели здоровья и при необходимости своевременно принять меры для их улучшения.



Напоминаю, что еще одна уникальная возможность есть у каждого жителя в возрасте 18-49 лет - проверить состояние своего репродуктивного здоровья. Для этого нужно просто обратиться в поликлинику по месту прикрепления страхового полиса".

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