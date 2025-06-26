Я нашел ошибку
Главные новости:
Вместо него будет отображаться чёрный экран смерти. Код ошибки будет расположен внизу экрана. От QR-кода в компании решили отказаться.
Microsoft избавится от синего экрана смерти Windows спустя 40 лет
Специалист отметила, что опасность представляют разделочные доски из-под мяса и рыбы.
Эксперт Роскачества предупредила о местах скопления бактерий на кухне
Большинство энергетических напитков содержит высокие дозы кофеина, сахара и других стимуляторов, таких как таурин и гуарана.
Самарский врач-кардиолог рассказала о влиянии энергетических напитков на сердечно-сосудистую систему подростка
В будущем необходимо осторожно подходить к запуску ИИ с доступом к конфиденциальной информации и минимальным человеческим контролем. 
Все популярные ИИ готовы шантажировать и убивать людей, чтобы избежать отключения
27 июня в регионе местами сильный дождь, гроза, до +21°С.
В Самаре 27 июня днем возможна гроза, до +20°С
По состоянию на 1 января 2025 года доходы областного бюджета составили 299 млрд 31 млн рублей, что превышает плановые назначения на 2,4% (исполнение - 102,4%).
В Самарской области обсудили исполнение бюджета за 2024 год и приняли законы о поддержке стратегических инвесторов
На данный момент выполняется устройство каркаса быстровозводимой модульной конструкции.
Готовность нового ФАПа в Похвистневском районе — 10%
Фестиваль станет не только встречей исполнителей и зрителей, но и местом, где создается непередаваемая атмосфера творчества, дружбы и единства.
Самарская область встретит Фестиваль бардовской песни
Наверх
Самара  +20 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.2
-0.19
EUR 91.06
-0.68
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарская команда победила в областных соревнованиях по адаптивному футболу
Ко Дню почты в Самаре пройдет неделя открытых дверей
«ЗИМ Галерея» проведет бесплатную экскурсию по самарскому модернизму
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарский врач-кардиолог рассказала о влиянии энергетических напитков на сердечно-сосудистую систему подростка

26 июня 2025 20:49
178
Большинство энергетических напитков содержит высокие дозы кофеина, сахара и других стимуляторов, таких как таурин и гуарана.

Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по амбулаторно-поликлинической помощи лицам с болезнями системы кровообращения Елена Куракина:

 «Несколько ключевых моментов негативного воздействия энергетиков на организм ребёнка:

Какое воздействие энергетики оказывают на молодой организм?

Большинство энергетических напитков содержит высокие дозы кофеина, сахара и других стимуляторов, таких как таурин и гуарана. Это может привести к увеличению сердечного ритма и повышению артериального давления.

Высокое потребление кофеина может вызвать аритмии и другие проблемы с сердцем. Особенно это касается тех, кто уже имеет предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям.

Энергетические напитки способствуют обезвоживанию, особенно если их употребляют во время физической активности. Это может негативно сказаться на работе сердца и других органов.

Энергетики вызывают нарушение структуры полноценного сна.

Высокое содержание кофеина может также влиять на психическое состояние подростков, вызывая тревожность, бессонницу и даже депрессию.

Регулярное употребление энергетических напитков приводит к зависимости от кофеина, что создает дополнительные проблемы со здоровьем при попытке сократить их потребление.

Важно исключить употребление энергетических напитков и отдать предпочтение здоровому образу жизни, включая правильное питание и физическую активность. Если подросток испытывает усталость или недостаток энергии, лучше обратиться к врачу для оценки состояния здоровья».

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В регионе помощь по данному направлению организована в ожоговом отделении горбольницы им. Н.И. Пирогова, которое выполняет функции межтерриториального ожогового центра.
26 июня 2025, 15:48
️Эксперты НМИЦ оценили организацию медпомощи пациентам с ожогами в Самарской области
В регионе помощь по данному направлению организована в ожоговом отделении горбольницы им. Н.И. Пирогова, которое выполняет функции межтерриториального... Здравоохранение
213
Особенно опасны наркотики для развивающейся нервной системы подростков и молодых людей.
23 июня 2025, 17:38
Самарский врач-невролог: «Любое токсическое воздействие может привести к снижению интеллекта, психическим расстройствам, нарушению адаптации подростка"
Особенно опасны наркотики для развивающейся нервной системы подростков и молодых людей. Здравоохранение
1097
Сегодня мама и малыш дома. Семья благодарит всех медработников.
23 июня 2025, 14:57
Экстренное кесарево сечение на раннем сроке, две клинические смерти и долгая борьба за жизни: самарские врачи спасли маму и её малыша
Сегодня мама и малыш дома. Семья благодарит всех медработников. Здравоохранение
642
Здравоохранение
Большинство энергетических напитков содержит высокие дозы кофеина, сахара и других стимуляторов, таких как таурин и гуарана.
26 июня 2025  20:49
Самарский врач-кардиолог рассказала о влиянии энергетических напитков на сердечно-сосудистую систему подростка
178
На данный момент выполняется устройство каркаса быстровозводимой модульной конструкции.
26 июня 2025  18:18
Готовность нового ФАПа в Похвистневском районе — 10%
180
В регионе помощь по данному направлению организована в ожоговом отделении горбольницы им. Н.И. Пирогова, которое выполняет функции межтерриториального ожогового центра.
26 июня 2025  15:48
️Эксперты НМИЦ оценили организацию медпомощи пациентам с ожогами в Самарской области
213
Эксперты обсудили меры, нацеленные на укрепление здоровья работающего населения и продление профессионального долголетия.
25 июня 2025  15:33
В Тольятти обсудили меры по укреплению здоровья сотрудников предприятий
427
В 2025 году к коллективу Хворостянской ЦРБ присоединился участник программы, заведующий фельдшерско-акушерским пунктом железнодорожной станции Чагра Максим Катин.
25 июня 2025  14:21
"Земский доктор/Земский фельдшер": в Самарской области 44 специалиста стали участниками программы
379
Готовность 20%.
24 июня 2025  17:22
В Кинеле продолжается строительство новой поликлиники
466
Система наркологической помощи создана в Самарской области более 30 лет назад.
23 июня 2025  19:29
В регионе выстроена система борьбы с наркоманией
622
Особенно опасны наркотики для развивающейся нервной системы подростков и молодых людей.
23 июня 2025  17:38
Самарский врач-невролог: «Любое токсическое воздействие может привести к снижению интеллекта, психическим расстройствам, нарушению адаптации подростка"
1097
В настоящее время завершаются ремонтные работы пристроя к поликлинике и кровли основного корпуса Челно-Вершинской центральной районной больницы.
23 июня 2025  16:22
В Челно-Вершинском районе завершаются ремонтные работы в медицинских учреждениях
539
Сегодня мама и малыш дома. Семья благодарит всех медработников.
23 июня 2025  14:57
Экстренное кесарево сечение на раннем сроке, две клинические смерти и долгая борьба за жизни: самарские врачи спасли маму и её малыша
642
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
14913
Весь список
В центре внимания
Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России» пройдет в Самаре
26 июня 2025  13:26
Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России» пройдет в Самаре
244
Аэропорт Самары снова начал принимать и отправлять самолеты
26 июня 2025  09:25
Аэропорт Самары снова начал принимать и отправлять самолеты
392
Аэрофлот прокомментировал ситуацию в аэропорту Курумоч
25 июня 2025  19:13
Аэрофлот прокомментировал ситуацию в аэропорту Курумоч
506
Врач по медицинской профилактике, врач-офтальмолог Эдуард Титов с 2023 года принимает участие в СВО, оказывая медпомощь на передовой и  в тыловых госпиталях. 
25 июня 2025  18:51
Врач Большечерниговской больницы возглавляет медицинскую роту в зоне СВО
373
В Самарской области реализуют 42 региональных проекта в рамках 12-ти нацпроектов, два из которых касаются технологического лидерства.
25 июня 2025  18:18
Вячеслав Федорищев провел Совет по национальным и приоритетным проектам Самарской области
418
Весь список