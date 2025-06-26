Самарский врач-кардиолог рассказала о влиянии энергетических напитков на сердечно-сосудистую систему подростка

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Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по амбулаторно-поликлинической помощи лицам с болезнями системы кровообращения Елена Куракина:



«Несколько ключевых моментов негативного воздействия энергетиков на организм ребёнка:



Какое воздействие энергетики оказывают на молодой организм?



Большинство энергетических напитков содержит высокие дозы кофеина, сахара и других стимуляторов, таких как таурин и гуарана. Это может привести к увеличению сердечного ритма и повышению артериального давления.



Высокое потребление кофеина может вызвать аритмии и другие проблемы с сердцем. Особенно это касается тех, кто уже имеет предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям.



Энергетические напитки способствуют обезвоживанию, особенно если их употребляют во время физической активности. Это может негативно сказаться на работе сердца и других органов.



Энергетики вызывают нарушение структуры полноценного сна.

Высокое содержание кофеина может также влиять на психическое состояние подростков, вызывая тревожность, бессонницу и даже депрессию.



Регулярное употребление энергетических напитков приводит к зависимости от кофеина, что создает дополнительные проблемы со здоровьем при попытке сократить их потребление.



Важно исключить употребление энергетических напитков и отдать предпочтение здоровому образу жизни, включая правильное питание и физическую активность. Если подросток испытывает усталость или недостаток энергии, лучше обратиться к врачу для оценки состояния здоровья».

Фото: минздрав СО