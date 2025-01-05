Самарский врач-инфекционист рассказала, как провести праздники без ОРВИ

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В новогодние праздники главный внештатный специалист по инфекционным болезням министерства здравоохранения Самарской области Елена Стребкова рассказывает о мерах предосторожности в период традиционного роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями:



«Зимний период традиционно характеризуется ростом заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями: ОРВИ, грипп, COVID-19 и др.



В поликлиниках работают фильтр-боксы, куда пациенты с признаками ОРВИ могут обратиться и получить консультацию медицинского работника. При высокой температуре необходимо вызвать врача на дом из поликлиники по месту жительства. Для этого нужно обратиться по телефону в регистратуру своей поликлиники или на горячую линию 122. В продолжительные выходные амбулаторная служба также работает, в том числе, оказывая необходимую помощь пациентам с инфекционными заболеваниями на дому, и непосредственно в учреждениях.



Не занимайтесь самолечением! Не назначайте иммуномодуляторы или противовирусные препараты самостоятельно, поскольку различные инфекции требуют разных подходов к лечению. Назначить лечение должен только врач.



Для снижения риска заражения и взрослым, и детям, а также жителям, которые не прошли вакцинацию против гриппа необходимо соблюдать простые правила защиты себя и своих близких:



В общественных местах соблюдайте масочный режим. Носите маску не более 2 часов, затем меняйте ее.



Регулярно мойте руки и обрабатывайте антисептиком.



Организуйте частые проветривания помещения.



Больше времени проводите на свежем воздухе.



Ведите здоровый образ жизни, высыпайтесь, сбалансированно питайтесь, пейте больше чистой воды и регулярно занимайтесь физической активностью.



Уважаемые жители Самарской области, проведите новогодние каникулы счастливо и не болейте. Берегите свое здоровье и здоровье ваших близких!»

Фото: минздрав СО