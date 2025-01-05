Я нашел ошибку
Главные новости:
В поликлиниках работают фильтр-боксы, куда пациенты с признаками ОРВИ могут обратиться и получить консультацию медицинского работника.
Самарский врач-инфекционист рассказала, как провести праздники без ОРВИ
Специалисты больницы им. Середавина проконсультировали 69 пациентов из различных городских округов и районов Самарской области.
В новогодние праздники жители региона проходят диспансеризацию
В Самаре ночью -7, -9°С, днем -5, -7°С. Местами гололедица.
6 января в регионе без существенных осадков, до -9°С
На время проведения работ без холодного водоснабжения остаются потребители 31 многоквартирного и 112 частных жилых домов.
В Октябрьском районе Самары нарушено холодное водоснабжение
Правила приема в вузы изменятся в 2025 году
Правила приема в вузы изменятся в 2025 году
В США умер ставший прототипом персонажа мультфильма «Шрек» осел Перри
В США умер ставший прототипом персонажа мультфильма «Шрек» осел Перри
"Арктическое вторжение" ожидает Россию в середине января
"Арктическое вторжение" ожидает Россию в середине января
В Самаре впервые проходит турнир в новом крытом футбольном манеже
В Самаре впервые проходит турнир в новом крытом футбольном манеже
Наверх
Самара  -4 °C, Тольятти  -4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 101.68
1.15
EUR 106.1
0.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Рождественские песни из разных концов света прозвучат в Самаре
На базе спортивной школы «Чайка» будет проходить физкультурный фестиваль «Спортландия»
Новогодние праздники в «ЗИМ Галерее» приглашают самарцев
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Январь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарский врач-инфекционист рассказала, как провести праздники без ОРВИ

5 января 2025 16:55
112
В поликлиниках работают фильтр-боксы, куда пациенты с признаками ОРВИ могут обратиться и получить консультацию медицинского работника.

В новогодние праздники главный внештатный специалист по инфекционным болезням министерства здравоохранения Самарской области Елена Стребкова рассказывает о мерах предосторожности в период традиционного роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями:

«Зимний период традиционно характеризуется ростом заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями: ОРВИ, грипп, COVID-19 и др.

В поликлиниках работают фильтр-боксы, куда пациенты с признаками ОРВИ могут обратиться и получить консультацию медицинского работника. При высокой температуре необходимо вызвать врача на дом из поликлиники по месту жительства. Для этого нужно обратиться по телефону в регистратуру своей поликлиники или на горячую линию 122. В продолжительные выходные амбулаторная служба также работает, в том числе, оказывая необходимую помощь пациентам с инфекционными заболеваниями на дому, и непосредственно в учреждениях.

Не занимайтесь самолечением! Не назначайте иммуномодуляторы или противовирусные препараты самостоятельно, поскольку различные инфекции требуют разных подходов к лечению. Назначить лечение должен только врач.

Для снижения риска заражения и взрослым, и детям, а также жителям, которые не прошли вакцинацию против гриппа необходимо соблюдать простые правила защиты себя и своих близких:

 В общественных местах соблюдайте масочный режим. Носите маску не более 2 часов, затем меняйте ее.

 Регулярно мойте руки и обрабатывайте антисептиком.

 Организуйте частые проветривания помещения.

 Больше времени проводите на свежем воздухе.

 Ведите здоровый образ жизни, высыпайтесь, сбалансированно питайтесь, пейте больше чистой воды и регулярно занимайтесь физической активностью.

Уважаемые жители Самарской области, проведите новогодние каникулы счастливо и не болейте. Берегите свое здоровье и здоровье ваших близких!»

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Специалисты больницы им. Середавина проконсультировали 69 пациентов из различных городских округов и районов Самарской области.
05 января 2025, 15:39
В новогодние праздники жители региона проходят диспансеризацию
Специалисты больницы им. Середавина проконсультировали 69 пациентов из различных городских округов и районов Самарской области. Здравоохранение
76
Детский возраст - это период исследования, а лучший способ познать мир у малышей — все пробовать на вкус.
04 января 2025, 16:14
Самарский врач о причинах ожога пищевода у детей: "Последствия химического ожога пищевода требует длительного лечения"
Детский возраст - это период исследования, а лучший способ познать мир у малышей — все пробовать на вкус. Здравоохранение
1116
По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в регионе проводится работа по повышению доступности процедуры ЭКО.
04 января 2025, 15:36
В 2024 году в регионе родилось 518 детей благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям и господдержке
По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в регионе проводится работа по повышению доступности процедуры ЭКО. Здравоохранение
602
Здравоохранение
В поликлиниках работают фильтр-боксы, куда пациенты с признаками ОРВИ могут обратиться и получить консультацию медицинского работника.
5 января 2025  16:55
Самарский врач-инфекционист рассказала, как провести праздники без ОРВИ
112
Специалисты больницы им. Середавина проконсультировали 69 пациентов из различных городских округов и районов Самарской области.
5 января 2025  15:39
В новогодние праздники жители региона проходят диспансеризацию
89
Детский возраст - это период исследования, а лучший способ познать мир у малышей — все пробовать на вкус.
4 января 2025  16:14
Самарский врач о причинах ожога пищевода у детей: "Последствия химического ожога пищевода требует длительного лечения"
1126
По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в регионе проводится работа по повышению доступности процедуры ЭКО.
4 января 2025  15:36
В 2024 году в регионе родилось 518 детей благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям и господдержке
608
Несколько рекомендаций, которые помогут поддерживать здоровье и благополучие людей
2 января 2025  21:24
Главный гериатр минздрава СО: как людям старшего возраста поддерживать здоровье в новогодние праздники
1725
2 января 2025  19:26
Минздрав СО: Сергей Вдовенко обратился к жителям региона
966
На праздничном столе должно быть больше фруктов и овощей, а также минимум жирной пищи.
31 декабря 2024  16:36
8 советов самарского врача-кардиолога, как провести праздничные дни без вреда для сердечно – сосудистой системы
2402
С 25 по 28 декабря в подразделениях Самарской областной клинической станции переливания крови прошла акция
31 декабря 2024  15:40
Более 1200 человек в Самарской области сдали кровь в предновогодние дни
1286
Врач рассказала о рисках смешивания алкоголя с медикаментами
31 декабря 2024  13:32
Врач рассказала о рисках смешивания алкоголя с медикаментами
1290
В преддверии новогодних праздников напоминаем об отрицательном влиянии алкоголя на сердечно - сосудистую систему, особенно при его избыточном употреблении.
30 декабря 2024  23:07
6 советов специалистов кардиодиспансера для поддержания здоровья сосудистой системы
1642
Весь список
Современная медицина
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
7742
Весь список
В центре внимания
Будьте внимательны, в Самаре ведется расчистка крыш от наледи
5 января 2025  11:39
Будьте внимательны, в Самаре ведется расчистка крыш от наледи
200
Завтра местами в Самарской области ожидается сильный снег
4 января 2025  14:34
Завтра местами в Самарской области ожидается сильный снег
535
Вячеслав Федорищев отметил, что в Самарской области активно готовятся к изменениям погоды
3 января 2025  12:05
Вячеслав Федорищев отметил, что в Самарской области активно готовятся к изменениям погоды
900
Режим работы Информационного центра ГУ МВД России по Самарской области в праздничные и выходные дни
3 января 2025  11:34
Режим работы Информационного центра ГУ МВД России по Самарской области в праздничные и выходные дни
1186
В новогоднюю ночь в Самаре продлят работу общественного транспорта
31 декабря 2024  10:46
В новогоднюю ночь в Самаре продлят работу общественного транспорта
1034
Весь список