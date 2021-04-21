Самарские врачи за год провели детям около 30 высокотехнологичных операций по восстановлению слуха 

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Специалисты Самарской областной детской клинической больницы им. Н.Н. Ивановой за год выполнили около 30 операций детям по восстановлению слуха при хронических отитах в рамках высокотехнологичной медицинской помощи.

В большинстве случаев при длительно существующей перфорации в барабанной перепонке, возникшей после травмы или перенесенного острого отита, пациенты жалуются на периодическое или постоянное отделяемое из уха, дискомфорт в ухе или снижение слуха.

Современная отохирургия позволяет использовать методы оперативного лечения при хроническом гнойном среднем отите, а именно – санирующих операций с восстановлением анатомической целостности среднего и наружного уха.

Одна из таких операций на среднем ухе – санирующая операция с тимпанопластикой - устранения проблемы на этапе, когда еще отсутствуют значительные деструктивные изменения. А это сокращает время операции, повышает ее эффективность.

Если раньше оперативные вмешательства при гнойном среднем отите были направлены на устранение воспаления и не оставляли возможность сохранить слух у пациента, на современном этапе все кардинально изменилось. Хирургическое лечение при патологии уха с применением микроинвазивных технологий преследует две цели - устранение патологического процесса и восстановление слуха.

«Тимпанопластика - реконструкция не только барабанной перепонки, но и разрушенных слуховых косточек, - рассказал заведующий отоларингологическим отделением Евгений Слюсарев. - При хроническом гнойном среднем отите слуховые косточки могут быть повреждены вследствие постоянного воспалительного процесса. Без них невозможно проведение звука к воспринимающим нервным окончаниям внутреннего уха. Поэтому недостающие элементы этих косточек замещаются искусственными протезами. Операция проводится с помощью современного микроскопа для отохирургии. Детям тимпанопластику выполняют под общим наркозом. Сама операция длится в среднем 2-3 часа».

Ежегодно в больнице им. Н.Н. Ивановой за счёт федерального, областного бюджета и средств обязательного медицинского страхования в рамках высокотехнологичной помощи выполняется более 800 госпитализаций, проводится более 100 хирургических вмешательств по профилям абдоминальная хирургия, торакальная хирургия, отоларингология, онкология, гематология, неонатология и др.