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Самарские врачи за год провели детям около 30 высокотехнологичных операций по восстановлению слуха 

21 апреля 2021 17:39
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Современная отохирургия позволяет использовать методы оперативного лечения при хроническом гнойном среднем отите.

Специалисты Самарской областной детской клинической больницы им. Н.Н. Ивановой за год выполнили около 30 операций детям по восстановлению слуха при хронических отитах в рамках высокотехнологичной медицинской помощи. 

В большинстве случаев при длительно существующей перфорации в барабанной перепонке, возникшей после травмы или перенесенного острого отита, пациенты жалуются на периодическое или постоянное отделяемое из уха, дискомфорт в ухе или снижение слуха.

Современная отохирургия позволяет использовать методы оперативного лечения при хроническом гнойном среднем отите, а именно – санирующих операций с восстановлением анатомической целостности среднего и наружного уха. 

Одна из таких операций на среднем ухе – санирующая операция с тимпанопластикой - устранения проблемы на этапе, когда еще отсутствуют значительные деструктивные изменения. А это сокращает время операции, повышает ее эффективность. 

Если раньше оперативные вмешательства при гнойном среднем отите были направлены на устранение воспаления и не оставляли возможность сохранить слух у пациента, на современном этапе все кардинально изменилось. Хирургическое лечение при патологии уха с применением микроинвазивных технологий преследует две цели - устранение патологического процесса и восстановление слуха.

«Тимпанопластика - реконструкция не только барабанной перепонки, но и разрушенных слуховых косточек, - рассказал заведующий отоларингологическим отделением Евгений Слюсарев. - При хроническом гнойном среднем отите слуховые косточки могут быть повреждены вследствие постоянного воспалительного процесса. Без них невозможно проведение звука к воспринимающим нервным окончаниям внутреннего уха. Поэтому недостающие элементы этих косточек замещаются искусственными протезами. Операция проводится с помощью современного микроскопа для отохирургии. Детям тимпанопластику выполняют под общим наркозом. Сама операция длится в среднем 2-3 часа».

Ежегодно в больнице им. Н.Н. Ивановой за счёт федерального, областного бюджета и средств обязательного медицинского страхования в рамках высокотехнологичной помощи выполняется более 800 госпитализаций, проводится более 100 хирургических вмешательств по профилям абдоминальная хирургия, торакальная хирургия, отоларингология, онкология, гематология, неонатология и др.

 

 

 

 

 

Теги: Современная медицина ухо

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