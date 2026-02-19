Я нашел ошибку
Одежду с доставкой из Китая стали заказывать чаще почти в 7,5 раз
Анонсирован запуск «Ласточек» в Уфу из Самары
72% россиян относят спасателей и МЧС к защитникам Отечества
Предприятия Самары и Иркутской области налаживают кооперационные связи в рамках бизнес-миссии
Китайский номер без перелётов: как купить в России, а зарегистрировать онлайн
многодетные семьи Самарской области получают компенсацию 50% на обучение детей в вузах
Музыка в строю: самарские росгвардейцы отмечают юбилей военно-оркестровой службы
Трое жителей Самарской области отравились угарным газом за два дня
В Сызрани состоялись торжественные мероприятия, посвященные Дню образования органов внутренних дел на транспорте

221
В Сызрани состоялись торжественные мероприятия, посвященные Дню образования органов внутренних дел на транспорте

18 февраля 1919 года ВЦИК РСФСР был подписан Декрет «Об организации железнодорожной милиции и железнодорожной охраны» и утверждено Положение о железнодорожной милиции. От этой даты ведется отсчет деятельности современных органов внутренних дел на транспорте.

В праздничном мероприятии приняли участие почетные гости, сотрудники и ветераны Сызранского ЛО МВД России на транспорте.

С поздравительной речью к присутствующим обратился начальник Сызранского линейного отдела полковник полиции Рамиль Байгулов. Он поблагодарил личный состав за профессионализм и пожелал сотрудникам здоровья, выдержки, терпения и, конечно, служебного долголетия. Он отметил, что сотрудники трудятся самоотверженно и добросовестно, достойно продолжая традиции ведомства.

Слова благодарности прозвучали в адрес ветеранов, которые не только стояли у истоков службы, но и сегодня помогают сотрудникам занимать достойное место в структуре правоохранительных органов.

Минутой молчания присутствующие почтили память сотрудников, которые погибли на боевом посту, с честью выполняя свой служебный долг.

К поздравлениям сотрудников и ветеранов отдела присоединились и почетные гости мероприятия Сызранский транспортный прокурор Александр Кудряшов, председатель Думы г.о.Сызрань Сергей Митко, Первый заместитель Главы г.о.Сызрань Андрей Советкин, председатель Общественного совета при Сызранском ЛО МВД России на транспорте Виктор Крупеня, председатель Совета ветеранов линейного отдела Сергей Дектярев, а также руководители организаций города Сызрани.

Много теплых слов прозвучало в адрес правоохранителей от гостей праздника. Они поблагодарили сотрудников транспортной полиции за их непростую и очень важную службу.

Музыкальный подарок подготовили воспитанники военно-патриотического отдела «ЩИТ», основателем которого является начальник Сызранского ЛО МВД России на транспорте Рамиль Байгулов и председатель Совета ветеранов Сергей Дектярев.

В торжественной обстановке прошло награждение наиболее отличившихся сотрудников. Им вручены ведомственные награды, а также очередные специальные звания.

Ряд правоохранителей отмечены почетными грамотами и благодарностями начальника УТ МВД России по ПФО, администрации и Думы г. о. Сызрань.

Пресс-служба Сызранского ЛО МВД России на транспорте

