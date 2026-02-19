ФАС проверит растущие цены на огурцы

Федеральная антимонопольная служба проанализирует ценообразование на огурцы в розничной продаже. Об этом ведомство сообщило в своем официальном телеграм-канале.

«Служба запросила у крупнейших федеральных торговых сетей информацию о еженедельной динамике средневзвешенных закупочных и розничных цен на огурцы; объемах их закупки и реализации», — написала пресс-служба ФАС.

Аналитики изучат цены на все товарные позиции закупаемых и реализуемых огурцов вне зависимости от их ценового сегмента. При наличии оснований ФАС примет меры.

Ранее Минсельхоз объяснил рост цен на овощ сезонностью. В зимний период огурцы традиционно дорожают в связи с переходом на тепличное выращивание, что требует больших затрат. По мнению министерства, с приходом весны цены пойдут на снижение, пишет Телеканал 360.