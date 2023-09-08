Самарские онкологи проводят сложные реконструктивные операции при меланоме стопы

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Врачи Самарского областного клинического онкологического диспансера применяют современные методы лечения меланомы кожи, в том числе при редких локализациях - на ладони, подошве стопы и ногтевом ложе.



Меланома является одним из самых опасных злокачественных новообразований кожи и слизистых человека. Меланома предполагает быстрое метастазирование в кровь и лимфатические узлы, что может привести к поражению органов почти во всем организме.



В основном при лечении используется хирургический метод. За 1,5 года самарские онкологи провели 290 операций по удалению меланомы.



«Стандартом оперативного лечения является широкое иссечение с отступлением от краев опухоли и обязательной реконструкцией. Обычно для закрытия дефекта служит свободная кожная пластика в виде расщепленного лоскута», - рассказал врач-онколог, травматолог-ортопед нейрохирургического отделения, доцент кафедры травматологии, ортопедии и экстремальной хирургии им. академика РАН А.Ф. Краснова СамГМУ Виктор Иванов.



В настоящее время врачи онкологи-ортопеды нейрохирургического отделения владеют абсолютно всеми видами пластики пострезекционных дефектов, в том числе при меланоме кожи.



«Ежегодно в областном онкодиспансере проводится более 10 операций по пересадке лоскутов на стопу. Уникальность лечения заключается в технической сложности исполнения. Операция требует владения определенными хирургическими навыками и наличия специального оптического оборудования и инструментария. Использование сложносоставных лоскутов просто необходимо для укрытия нагружаемых зон – точек опоры, которых на стопе три. Трудности заключаются еще и в том, что на отдаленных отделах конечности имеется дефицит покрывных мягких тканей», - отметил врач.



Специалисты напоминают, для ранней диагностики и лечения меланомы очень важно своевременное обращение к врачу. Необходимо также регулярно проходить профилактические осмотры и диспансеризацию.





Фото: минздрав СО