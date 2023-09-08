Я нашел ошибку
Главные новости:
При трудоустройстве участники программ получают единовременные компенсационные выплаты.
Программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» ежегодно привлекают в медучреждения СО десятки специалистов
Каждый гость интерактивной площадки Почты смог бесплатно отправить в любую точку мира уникальную тематическую открытку, посвященную науке, инновациям, технологиям и педагогике.
Почта России доставит тысячу уникальных открыток с форума «Вектор Самарской науки»
Из них около 2 тысяч – независимые наблюдатели от Общественной палаты, которые прошли предварительное обучение. 
На выборах в Самарской области работает порядка 6 тысяч наблюдателей
В основном при лечении используется хирургический метод. За 1,5 года самарские онкологи провели 290 операций по удалению меланомы.
Самарские онкологи проводят сложные реконструктивные операции при меланоме стопы
На ярмарке можно приобрести овощи и фрукты, мед, различные мясные и молочные продукты, приправы, консервацию и сладости как от местных производителей, так и из других регионов.
В Самаре продолжают работу сельскохозяйственные ярмарки
Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте дорожно-транспортного происшествия.
В Красноармейском районе при лобовом столкновении двух легковых автомобилей погибли оба водителя
В соревновании участвовало 10 команд.
На стадионе «Динамо» состоялся турнир по мини-футболу среди сотрудников УФСИН СО
Как и где получить одну из самых востребованных профессий современности, узнали участники мероприятия в Самаре.
День открытых дверей «Школы GR» прошёл в самарском центре «Мой бизнес»
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 98.2
0.36
EUR 105.28
0.2
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
9 и 10 сентября в Самаре состоится Всероссийский фестиваль духовых оркестров «На сопках Маньчжурии»
«Т Плюс» проведет игротеку для детей на Дне города Самары
В Самаре во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого проходит Всероссийский форум «Вектор самарской науки»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарские онкологи проводят сложные реконструктивные операции при меланоме стопы

8 сентября 2023 16:42
103
В основном при лечении используется хирургический метод. За 1,5 года самарские онкологи провели 290 операций по удалению меланомы.

Врачи Самарского областного клинического онкологического диспансера применяют современные методы лечения меланомы кожи, в том числе при редких локализациях - на ладони, подошве стопы и ногтевом ложе.

Меланома является одним из самых опасных злокачественных новообразований кожи и слизистых человека. Меланома предполагает быстрое метастазирование в кровь и лимфатические узлы, что может привести к поражению органов почти во всем организме.

В основном при лечении используется хирургический метод. За 1,5 года самарские онкологи провели 290 операций по удалению меланомы.

«Стандартом оперативного лечения является широкое иссечение с отступлением от краев опухоли и обязательной реконструкцией. Обычно для закрытия дефекта служит свободная кожная пластика в виде расщепленного лоскута», - рассказал врач-онколог, травматолог-ортопед нейрохирургического отделения, доцент кафедры травматологии, ортопедии и экстремальной хирургии им. академика РАН А.Ф. Краснова СамГМУ Виктор Иванов.

В настоящее время врачи онкологи-ортопеды нейрохирургического отделения владеют абсолютно всеми видами пластики пострезекционных дефектов, в том числе при меланоме кожи.

 «Ежегодно в областном онкодиспансере проводится более 10 операций по пересадке лоскутов на стопу. Уникальность лечения заключается в технической сложности исполнения. Операция требует владения определенными хирургическими навыками и наличия специального оптического оборудования и инструментария. Использование сложносоставных лоскутов просто необходимо для укрытия нагружаемых зон – точек опоры, которых на стопе три. Трудности заключаются еще и в том, что на отдаленных отделах конечности имеется дефицит покрывных мягких тканей», - отметил врач.

Специалисты напоминают, для ранней диагностики и лечения меланомы очень важно своевременное обращение к врачу. Необходимо также регулярно проходить профилактические осмотры и диспансеризацию.

 

Фото:   минздрав СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
При трудоустройстве участники программ получают единовременные компенсационные выплаты.
8 сентября 2023  18:09
Программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» ежегодно привлекают в медучреждения СО десятки специалистов
44
В основном при лечении используется хирургический метод. За 1,5 года самарские онкологи провели 290 операций по удалению меланомы.
8 сентября 2023  16:42
Самарские онкологи проводят сложные реконструктивные операции при меланоме стопы
103
В регионе до конца года планируют возвести и обновить 24 медицинских объекта в рамках опережающего финансирования
8 сентября 2023  11:26
В регионе до конца года планируют возвести и обновить 24 медицинских объекта в рамках опережающего финансирования
231
Для врача-рентгенолога Никиты Чернова трудоустройство совпало возвращением в родные места.
7 сентября 2023  18:27
Коллектив Кинель-Черкасской больницы пополнили 5 молодых участников программы «Земский доктор»
401
Мероприятие будет проходить в СамГМУ в течение двух дней - 7-8 сентября.  
7 сентября 2023  17:42
Армен Бенян принял участие в открытии VI Всероссийского конгресса "Хирургия аорты"
383
врач-пульмонолог призвала пациентов с хроническими заболеваниями своевременно привиться от гриппа
7 сентября 2023  13:53
Врач-пульмонолог призвала пациентов с хроническими заболеваниями своевременно привиться от гриппа
407
Чем может грозить «бабье лето»? Рассказывает эксперт
7 сентября 2023  13:30
Чем может грозить «бабье лето»? Рассказывает эксперт
371
Роспотребнадзор даст старт Всероссийской кампании по вакцинации против гриппа на ВЭФ
7 сентября 2023  11:58
Роспотребнадзор даст старт Всероссийской кампании по вакцинации против гриппа на ВЭФ
332
Медработники напоминают о роли диспансеризации в выявлении онкозаболеваний
7 сентября 2023  10:37
Медработники напоминают о роли диспансеризации в выявлении онкозаболеваний
304
Они провели малоинвазивную операцию юной пациентке, которая родилась с пороком развития - экстрофией мочевого пузыря.
6 сентября 2023  18:49
Детские хирурги из Тольятти осваивают новые методы лечения
488
Весь список
В центре внимания
В Самарской области начал работу Центр общественного наблюдения за выборами
8 сентября 2023  12:41
В Самарской области начал работу Центр общественного наблюдения за выборами
208
В воскресенье, 10 сентября, общественный транспорт в Самаре будет работать до 24:00
8 сентября 2023  12:08
10 сентября общественный транспорт в Самаре будет работать до 24:00
192
В Самарской области 8 сентября открылись избирательные участки
8 сентября 2023  09:10
В Самарской области 8 сентября открылись избирательные участки
334
Новый завод по переработке масла в Самарской области обеспечил 700 рабочих мест.
7 сентября 2023  16:56
В Самарской области заработал один из крупнейших в Европе заводов по производству масла
575
Дмитрий Азаров открыл Всероссийский форум «Вектор Самарской Науки»
7 сентября 2023  09:42
Дмитрий Азаров открыл Всероссийский форум «Вектор Самарской Науки»
344
Весь список