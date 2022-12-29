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Самарские офтальмологи призывают: берегите глаза от "новогодних" травм
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Самарские офтальмологи призывают: берегите глаза от "новогодних" травм

29 декабря 2022 14:59
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Если вы всё-таки получили травму глаза, немедленно обратитесь за специализированной помощью.

Медработники выделяют ряд специфических травм глаза, с которыми жители обращаются в медучреждения в период новогодних праздников. К ним относятся травмы от пробки шампанского, попадание в глаз веток и елочных иголок, последствия от взрывов петард и хлопушек, ожоги от бенгальских огней.

Как правило, в новогоднюю ночь травмы бывают наиболее тяжёлые и при несвоевременном обращении за медицинской помощью могут привести к потере зрения.

Заведующий приемным отделением Самарской областной клинической офтальмологической больницы им. Т.И. Ерошевского Алексей Емашов рассказывает, как в его первое новогоднее дежурство через 5 минут после боя курантов в отделение привезли пациента с сочетанной травмой от фейерверка.

«У пострадавшего был ожог лица и век, при осмотре мы диагностировали множественные разрывы век и обширный разрыв склеры. Пациенту в ту же ночь была проведена сложная операция, глаз удалось спасти. Самое обидное, что в новогоднюю ночь, в семейный праздник он получил травму, можно сказать, случайно. Пациент не сам запускал фейерверк: он стоял рядом, но в какой-то момент установка упала. Элементарное несоблюдение техники и правил безопасности привело к несчастному случаю», - отметил Алексей Михайлович.

Как подчеркивают специалисты, травмы при неправильном использовании пиротехники чаще всего бывают сочетанные, начиная от термо-химических ожогов органа зрения и кожи лица до тяжелых контузий с нарушениями целостности глазного яблока и его придаточного аппарата.

Еще одна серьезная травма, с которой ежегодно в новогоднюю ночь обращаются в отделение неотложной помощи больницы имени Ерошевского до 3 человек, - травма глаз от попадания пробки шампанского. Зачастую это серьезная травма – от гематом век, кровоизлияний до разрывов различных структур и оболочек глаза.

Врачи-офтальмологи больницы им. Т.И.Ерошевского рекомендуют соблюдать меры безопасности:

- Будьте внимательны и осторожны, следуйте инструкции и соблюдайте технику безопасности при использовании различных пиротехнических средств. Используйте только сертифицированную продукцию в специально отведенных местах.
- Не «стреляйте» пробкой от шампанского!
- Не оставляйте детей без присмотра! Проводите беседы и разъяснения с детьми о правилах безопасности.

Если вы всё-таки получили травму глаза, немедленно обратитесь за специализированной помощью.

Неотложная офтальмологическая помощь больницы им.Т.И. Ерошевского оказывается ежедневно КРУГЛОСУТОЧНО!

В приемном отделении больницы им. Ерошевского по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, 158. Телефон: +7 (846) 323-00-40

В офтальмологическом отделении по адресу: г.Сызрань, ул. Комарова, 1, диагностический корпус, 1 этаж. Телефон: +7(846) 323-00-56.

 г. Тольятти, городская больница №5, б-р Здоровья, 25 (детский корпус). Телефон: 8 (8482) 79-02-03.

 

Фото:   минздрав СО

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