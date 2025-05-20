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Самарская область вошла в список регионов с наибольшим спросом на травматологов

20 мая 2025 12:16
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Самарская область вошла в список регионов с наибольшим спросом на травматологов

Ко Всемирному дню травматолога аналитики hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, выяснили, как изменился спрос на этих специалистов с начала 2025 года и сколько они могут зарабатывать в разных регионах страны.
 

По данным базы вакансий hh.ru, в этом году (с января по май 2025) в России было открыто 2,3 тысячи вакансий для травматологов-ортопедов, и это на 22% больше, чем за тот же период годом ранее. Кроме Москвы и Санкт-Петербурга, которые традиционно располагаются на первых позициях по уровню спроса (на них приходится 16,3% и 8,6% от всех вакансий для травматологов в стране, соответственно), в этот список попали и ряд регионов, причем не только крупнейших. На третьем месте по количеству вакансий для врачей данной квалификации - Московская область (6,4%), на четвёртом - Краснодарский край (4,5%), на пятом - Алтайский край (3,7%), далее - Новосибирская область (3,4%), Свердловская область (2,9%), Самарская область (2,6% или порядка 60 вакансий).
 

Кроме того, заметный рост спроса на травматологов-ортопедов произошел во Владимирской области (в 3,8 раз), Курской области (в 3,6 раз), Республике Коми (в 3,2 раза), Тюменской области (2,9 раз) и Калужской области (в 2 раза).
 

Медиана зарплатных предложений для врачей-ортопедов составила в целом по стране 96 743 рублей, но значительно больше они смогут заработать в таких регионах как Ямало-Ненецкий АО (175 000 руб.), Курганская область (175 000 руб.), Москва (148 800 руб.), Сахалинская область (139 300 руб.), Республика Коми (130 000 руб.), Якутия (125 000 руб.), Республика Марий Эл (120 000 руб.), Республика Тыва (118 000 руб.), Мурманская область (115 000 руб.) и Кировская область (115 000 руб.). В Самарской области медиана предлагаемой зарплаты для травматологов составляет 80 тыс. рублей.

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