Самарская область признана одним из лидеров в стране по охвату пациентов кардиопрофиля льготными лекарствами

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Высокую оценку организации оказания медицинской помощи пациентам кардиологического профиля дали столичные эксперты. Специалисты ознакомились с организацией медицинской помощи пациентам на местах. Результаты озвучили на заседании итоговой коллегии министерства здравоохранения Самарской области на тему «О ходе реализации национального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями". Проблемы. Пути решения».



Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями – одно из значимых направлений национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. Работа по развитию системы здравоохранения, оказанию своевременной и качественной медпомощи в регионе ведется при поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.



В формате видеоконференции в заседании коллегии приняли участие генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова, главный внештатный специалист-кардиолог Минздрава России по Северо-Западному, Южному, Северо-Кавказскому, Приволжскому федеральным округам Евгений Шляхто, министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян, эксперты федерального центра, а также специалисты министерства здравоохранения Самарской области, руководители учреждений здравоохранения региона, главные внештатные специалисты ведомства по кардиологии, сердечно-сосудистой хирургии, неврологии, рентгенэндоваскулярным методам диагностики и лечения.



Первый заместитель министра здравоохранения Самарской области — руководитель департамента реализации законодательства в сфере здравоохранения Сергей Вдовенко выступил с докладом о реализуемых в регионе мероприятиях в рамках масштабной работы, направленной на повышение ожидаемой продолжительности жизни — основной цели национального проекта «Здравоохранение».



«В рамках реализации национального проекта в 2021 году в учреждения здравоохранения поступило 36 единиц оборудования. Почти 16000 человек, или 98,9% пациентов из групп риска, были обеспечены льготными лекарственными препаратами, что уже позволило снизить смертность от инфаркта миокарда. Была внедрена новая высокоэффективная технология диагностики – неинвазивный метод исследования состояния коронарных артерий – мультиспиральная компьютерная томография коронарных артерий. Благодаря этому нам удалось снизить частоту случаев развития инфаркта миокарда более чем на 11%. Смертность от болезней системы кровообращения снизилась по итогам прошлого года более чем на 9,5%. В долгосрочной перспективе комплекс мероприятий, которые мы реализуем на постоянной основе, способствует увеличению ожидаемой продолжительности жизни в регионе», - отметил Сергей Анатольевич.



Первый заместитель министра отметил, большим шагом в развитии системы оказания кардиологической помощи станет создание центра чрескожного коронарного вмешательства в Сызрани. Завершить подготовку к открытию планируется осенью этого года. Продолжится обновление материально-технической базы и областного кардиодиспансера.



Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по кардиологии, заместитель главного врача областного кардиодиспансера Дмитрий Дупляков и главный внештатный невролог ведомства Ольга Андрофагина рассказал о работе кардиологической службы в 2021–2022 годах.

«Кардиологическая служба Самарской области представлена 4 региональными сосудистыми центрами и 8 первичными сосудистыми отделениями, в том числе 2 центрами чрескожного коронарного вмешательства. Безусловно, пандемия внесла существенные изменения в нашу работу, однако нам уже удалось достичь показателей 2019 года. В мае прошлого года на базе кардиодиспансера был открыт Центр управления сердечно-сосудистыми рисками, с июля он работает круглосуточно. Мы сформировали уникальную команду молодых специалистов, все они прошли специальную подготовку для работы в подразделении. Внедренная в 2021 году технология дистанционной передачи электрокардиограмм из подразделений больниц в малых городах и сельской местности позволяет наладить контроль над состоянием пациентов, которые находятся на диспансерном наблюдении и живут далеко от областного центра», — отметил Дмитрий Викторович.



Также заместитель министра-руководитель департамента информатизации, организационной деятельности и лицензирования Павел Золотарев рассказал о внедрении вертикально интегрированной медицинской информационной системы по кардиологии. Руководитель департамента правового и кадрового обеспечения министерства Денис Бутолин представил доклад на тему «О региональной кадровой политике, подготовке медицинских кадров и взаимодействии с медицинскими ВУЗами».



Специалист отдела мониторинга и анализа показателей регионального здравоохранения Управления по реализации федеральных проектов НМИЦ им. В. А. Алмазова Дарья Нетбаева представила интегральную оценку работы системы здравоохранения. На этой неделе специалисты федерального центра посетили медучреждения региона с целью организационно-методической помощи.



«По экстренной неотложной медицинской помощи в стационарных условиях регион стал лидером. Мы видим совершенствование системы маршрутизации пациентов с острым коронарным синдромом, значительное увеличение охвата населения реперфузионной терапией, рост охвата чрескожными коронарными вмешательствами, однако есть и возможности для дальнейшего развития в данном направлении, — отметила эксперт федерального центра. — В регионе реализуется множество детально проработанных программ, направленных на ликвидацию кадрового дефицита. В Самарской области регистрируется высокий охват пациентов льготным лекарственным обеспечением. Это один из лучших показателей по льготному лекарственному обеспечению как в ПФО, так и в целом в России. По вопросам вторичной профилактики заболеваний системы кровообращения также ведётся активная работа. Функционирует программа ранней диагностики и оказания помощи пациентам с фибрилляцией предсердий, работают липидные центры, открываются новые антикоагулянтные кабинеты. Активно развивается система оказания помощи пациентам с хронической сердечной недостаточностью как на амбулаторном, так и на стационарном этапе».



Директор Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова, главный внештатный специалист-кардиолог Минздрава России по Северо-Западному, Южному, Северо-Кавказскому, Приволжскому федеральным округам Евгений Шляхто отметил высокий уровень сотрудничества между региональным здравоохранением и федеральным исследовательским центром.



«Безусловно, Самарская область — хорошо известный нам регион. Мы тесно взаимодействуем с СамГМУ, с главным кардиологом региона, со всей кардиологической общественностью по линии Российского кардиологического общества. Самарская область является площадкой для реализации многих пилотных проектов НМИЦ им. В.А. Алмазова и Российского кардиологического общества. Это касается и вопросов организации кардиологической помощи, и выделения групп высокого риска, лекарственного обеспечения пациентов, кадровой политики. Мы видим, что министерство здравоохранения и кардиологическая служба региона хорошо осведомлены о существующих проблемах, и помогаем выбирать правильные решения для их ликвидации. Благодарю всех коллег в Самарской области, которые взаимодействуют с НМИЦ им. В.А. Алмазова и Российским кардиологическим обществом».



Завершил заседание министр здравоохранения региона Армен Бенян, выразив слова благодарности специалистам центра за плодотворное сотрудничество.



«Коллеги, благодарю за ценные рекомендации. Они станут основой нашей предстоящей работы, к ним мы, безусловно, будем возвращаться вновь и вновь при оценке своей деятельности и перспектив развития кардиологической службы. Мы всегда открыты для участия в совместных проектах».

Фото: департамент информационной политики СО