с 1 июня аптеки станут частью системы здравоохранения

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Член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина заявила, что в России с 1 июня аптеки официально станут частью системы здравоохранения.

По её словам, теперь фармацевты смогут рассчитывать на льготы и преференции, которые положены работникам в данной сфере.

«И это действительно значимый шаг. Фармацевты — это не просто продавцы, а полноценные участники процесса сохранения и поддержания здоровья граждан. Теперь это отражено и на уровне классификаторов...» — цитирует Дрожжину РИА Новости.

Депутат подчеркнула, что фармацевты находятся на передовой заботы о здоровье, работают в непростых условиях и несут высокую профессиональную ответственность.