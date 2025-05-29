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С 1 июня аптеки официально станут частью системы здравоохранения

29 мая 2025 09:09
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С 1 июня аптеки официально станут частью системы здравоохранения

С 1 июня аптеки официально станут частью системы здравоохранения, а фармацевты смогут рассчитывать на льготы и преференции, которые положены работникам этой сферы, рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина.

"С 1 июня аптеки официально становятся частью системы здравоохранения — и это действительно значимый шаг. Фармацевты — это не просто продавцы, а полноценные участники процесса сохранения и поддержания здоровья граждан. Теперь это отражено и на уровне классификаторов: аптечные организации переходят из сферы торговли (код ОКВЭД 47.73) в сферу деятельности в области здравоохранения (код ОКВЭД 86.90.9). Для сотрудников аптек это решение открывает возможности: во-первых, это повышение престижа профессии, а во-вторых — это льготы и преференции, которые положены работникам сферы здравоохранения", — сказала она.

По словам депутата, льготы, которые теперь получат фармацевты, могут отличаться в зависимости от региональных мер поддержки.

Для населения нововведение ничего не изменит: цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарства, как и раньше, будет контролировать государство, поэтому роста цен на них из-за смены ОКВЭД не предвидится, отметила Дрожжина.

"Это справедливое решение. Фармацевты находятся на передовой заботы о здоровье, работают в непростых условиях и несут высокую профессиональную ответственность", — заключила она.

Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) утвержден правительством для государственного регулирования цен на лекарства. В него включены препараты для большинства видов медицинской помощи. Цены на эти лекарства не могут превышать установленных пределов. В этом году в перечень добавили еще 18 наименований, большинство из них применяются для лечения сложных и угрожающих жизни заболеваний.

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