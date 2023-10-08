Россиянам предрекают обширную заболеваемость ОРВИ

"Будет очень тяжелый год по ОРВИ, потому что после изоляции у нас с вами не было тренировки иммунитета - это первое. Второе - у нас снизился иммунитет из-за коронавирусной инфекции, которая меняет наш иммунный ответ и частично стирает иммунологическую память другим вирусом", - рассказал эксперт.

Тимаков пояснил, что в этом году заболевших будет много, однако в целом ОРВИ протекают легче: "Мы видим более длительный кашель, но меньше осложнений, связанных с пневмониями, и госпитализаций". "Болеть мы будем часто и этот год, и следующий", - заключил он.