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Россиянам предрекают обширную заболеваемость ОРВИ

8 октября 2023 13:35
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Россиянам предрекают обширную заболеваемость ОРВИ

Нынешний год будет тяжелым для россиян по числу заболевших ОРВИ из-за ослабленного иммунитета после изоляции, а также перенесенной коронавирусной инфекции. Такое мнение в разговоре с ТАСС выразил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

"Будет очень тяжелый год по ОРВИ, потому что после изоляции у нас с вами не было тренировки иммунитета - это первое. Второе - у нас снизился иммунитет из-за коронавирусной инфекции, которая меняет наш иммунный ответ и частично стирает иммунологическую память другим вирусом", - рассказал эксперт.

Тимаков пояснил, что в этом году заболевших будет много, однако в целом ОРВИ протекают легче: "Мы видим более длительный кашель, но меньше осложнений, связанных с пневмониями, и госпитализаций". "Болеть мы будем часто и этот год, и следующий", - заключил он. 

 

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