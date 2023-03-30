Путин по видеосвязи открыл новые фармацевтические предприятия в Санкт-Петербурге, Калининграде и Саранске

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Президент России Владимир Путин по видеосвязи принимает участие в открытии новых фармацевтических производств в Калининграде, Санкт-Петербурге и Саранске, пишут "Известия" со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Глава государства отметил, что в целом фармацевтическая отрасль в России демонстрирует позитивную динамику. В качестве перспективных задач президент обозначил увеличение доли отечественных лекарств на рынке и снижение зависимости от зарубежных поставщиков.

Президент подчеркнул, что для выполнения этих задач необходимо модернизировать оборудование, строить новое производство, совершенствовать технологии, а также наращивать кадровый и научно-исследовательский потенциал.

Этим целям соответствует и запуск трех новых фармацевтических производств. Так, открывающийся в Калининграде завод «Отисифарм Про» будет выпускать широкий спектр востребованных лекарств: антибиотики, противовирусные, иммуномодулирующие, анальгезирующие, ноотропные и муколитические препараты.

В Саранске на площадке АО «Биохимик» готовится запуск производства фармацевтических субстанций по 130 наименованиям. В их числе средства против сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, ВИЧ, противовоспалительные препараты и миорелаксанты.

Открытие завода «Фармасинтез-Норд» в Санкт-Петербурге, в свою очередь, позволит нарастить выпуск биотехнологических фармсубстанций и препаратов для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний. Кроме того, там будет налажен выпуск генно-инженерных инсулинов и вакцины от коронавируса «Спутник Лайт».

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