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Движение транспорта по участку улицы Братьев Коростелевых в Самаре временно ограничат

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На участке улицы Братьев Коростелевых – в границах улиц Венцека и Ленинградской – с 14 сентября ограничено движение транспорта..

В историческом центре Самары специалисты ООО «Самарские коммунальные системы» отремонтируют водопроводную линию диаметром 300 мм. В связи с этим на участке улицы Братьев Коростелевых – в границах улиц Венцека и Ленинградской – с 14 сентября ограничено движение транспорта, включая общественный и средства индивидуальной мобильности.

По данному участку улично-дорожной сети частично пролегает трасса автобусов маршрутов № 3 и № 13. До окончания аварийно-восстановительных работ они направляются в объезд:
- автобусы № 3 – через Ленинградский переезд, улицу Венцека, улицу Садовую, улицу Ленинградскую, далее – по обычному маршруту;
- автобусы № 13 – через Ленинградский переезд, улицу Венцека, улицу Садовую, улицу Ленинградскую, улицу Братьев Коростелевых, далее – по своему маршруту.
В обратном направлении автобусы следуют с задействованием этих же улиц.

Ориентировочные сроки завершения ремонта водопровода и восстановления благоустройства станут известны после стартовых земляных работ и оценки состояния трубопровода.

По информации ресурсоснабжающей организации, ремонт инженерных коммуникаций пройдет преимущественно без долгосрочных отключений холодного водоснабжения, однако в процессе работ кратковременные отключения и пониженный напор воды не исключены по следующим адресам:
- улица Братьев Коростелевых, 1а, 2, 4, 6, 8, 10;
- улица Венцека, 111, 117, 119, 121;
- улица Ленинская, 18, 18а, 20, 22 и другие дома на прилегающих территориях.

Сообщения об утечке холодной воды или изливе стоков круглосуточно принимает диспетчерская ООО «Самарские коммунальные системы» по телефонам: 8 (846) 311-05-05, 8 (846) 334-75-12.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

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