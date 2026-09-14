Движение транспорта по участку улицы Братьев Коростелевых в Самаре временно ограничат

В историческом центре Самары специалисты ООО «Самарские коммунальные системы» отремонтируют водопроводную линию диаметром 300 мм. В связи с этим на участке улицы Братьев Коростелевых – в границах улиц Венцека и Ленинградской – с 14 сентября ограничено движение транспорта, включая общественный и средства индивидуальной мобильности.



По данному участку улично-дорожной сети частично пролегает трасса автобусов маршрутов № 3 и № 13. До окончания аварийно-восстановительных работ они направляются в объезд:

- автобусы № 3 – через Ленинградский переезд, улицу Венцека, улицу Садовую, улицу Ленинградскую, далее – по обычному маршруту;

- автобусы № 13 – через Ленинградский переезд, улицу Венцека, улицу Садовую, улицу Ленинградскую, улицу Братьев Коростелевых, далее – по своему маршруту.

В обратном направлении автобусы следуют с задействованием этих же улиц.



Ориентировочные сроки завершения ремонта водопровода и восстановления благоустройства станут известны после стартовых земляных работ и оценки состояния трубопровода.



По информации ресурсоснабжающей организации, ремонт инженерных коммуникаций пройдет преимущественно без долгосрочных отключений холодного водоснабжения, однако в процессе работ кратковременные отключения и пониженный напор воды не исключены по следующим адресам:

- улица Братьев Коростелевых, 1а, 2, 4, 6, 8, 10;

- улица Венцека, 111, 117, 119, 121;

- улица Ленинская, 18, 18а, 20, 22 и другие дома на прилегающих территориях.



Сообщения об утечке холодной воды или изливе стоков круглосуточно принимает диспетчерская ООО «Самарские коммунальные системы» по телефонам: 8 (846) 311-05-05, 8 (846) 334-75-12.

Фото: пресс-служба администрации Самары