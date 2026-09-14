В Самаре завершились мероприятия, посвященные празднованию 440-летия города. События, которые проходили на разных площадках областной столицы в течение недели, в том числе в районных домах культуры, школах и детских садах, с 7 по 13 сентября объединили порядка 3000 артистов и юных воспитанников творческих коллективов и более 300 000 участников.



Одной из основных площадок, где развернулись события Дня города, стала набережная реки Волги. Здесь, в кинотеатре под открытым небом «Филин», в рамках киномарафона «Снято в Самаре» показали 15 фильмов и мультфильмов, в том числе короткометражных, снятых в Самаре и о Самаре. Параллельно работали литературно поэтическая площадка «Слово о Самаре», выставка ярмарка «Сделано в Самаре», проходили выступления самарских артистов и творческих коллективов.



Специальную программу к юбилею города подготовил Самарский Союз художников и Дом архитектора. Для детей и взрослых провели бесплатные мастер классы по живописи, графике и декоративно прикладному искусству, организовали выставку работ профессиональных художников и студентов. В Доме архитектора представили экспозицию «Волжские ландшафты», раскрывающую красоту природных пространств Самары и берегов Волги.



Тематические площадки в течение всей прошлой недели работали в учреждениях культуры, а 13 сентября жители и гости Самары могли бесплатно посетить основные экспозиции городских музеев.



В течение недели праздничные события прошли во всех районах города — всего во время них были награждены более 100 жителей, внесших вклад в развитие Самары. Основное торжественное мероприятие состоялось во Дворце спорта им. В. Высоцкого, где вручали награды губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и глава города Самары Иван Носков. Там же было озвучено имя Почетного гражданина городского округа Самара — им стал ректор Самарского государственного технического университета, заслуженный работник высшей школы РФ Дмитрий Быков.



До 16 сентября в стенах театра для детей и молодежи «Мастерская» продолжает свою работу выставка открыток и фотографий дореволюционной Самары «Привет из Самары» из частной коллекции Сергея Рудняева, которая была открыта к 440-летию города. Выставка доступна как для зрителей спектаклей, так и для других посетителей.

Фото: пресс-служба администрации Самары