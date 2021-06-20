Путин анонсировал введение единого базового оклада для медработников в РФ

103

Новая модель оплаты труда медицинским работникам, которая предусматривает единый размер базового оклада во всех российских регионах и прозрачный перечень дополнительных выплат и надбавок планируется к внедрению в России. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в своем поздравлении медиков с профессиональным праздником, который в этом году отмечается в воскресенье, 20 июня.

По его словам, напряженный и благородным труд медиков незаменим, и он должен достойно и справедливо оплачиваться. В связи с этим в здравоохранении планируется новая система оплаты труда. Путин пообещал отладить и внедрить ее в диалоге с медработниками, опираясь на предложения всего медицинского российского сообщества.

Также в этом поздравлении глава государства заявил, что специальные выплаты медикам, оказывающим помощь пациентам с COVID-19, будут продолжены. Кроме того, Путин заявил о необходимости наращивать темпы вакцинации населения страны от коронавируса, пишут "Известия".