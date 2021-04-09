Протез пальца из Тольятти победил в конкурсе проектов Startup Tour

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Экспертное жюри конкурса Startup Tour в Нижнем Новгороде выбрало 8 апреля победителем инновационный проект из Тольятти «Функциональные активные протезы пальцев». Второе и третье места заняли система видеоаналитики Morigan.Lean и приложение для слабовидящих людей «Доступный город».

Полуфиналистами конкурса технологических проектов стали предприниматели из Нижегородской области, Республики Удмуртия и Самарской области. По итогам питч-презентаций 8 апреля в финал вышло по одному проекту в каждом из направлений.

В треке «Биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве» жюри выбрало проект «Функциональные активные протезы пальцев» тольяттинского ООО «Армакс». Тяговые протезы восстанавливают мелкую моторику после утраты одной-двух фаланг, позволяют имитировать движения пальцев и частично восполнить работоспособность поврежденной руки. Проект победил и в финале, получив главный приз в размере 300 тысяч рублей от официального партнера Startup Tour — Нижегородского научно-образовательного центра (НОЦ).

Н.И. Лобачевского, заместитель директора Нижегородского НОЦ Михаил Ширяев, директор компании Xperience AI Анна Петровичева.

Андрей Саносян, заместитель губернатора Нижегородской области: «Приоритетом для правительства является создание условий, при которых в регионе будут формироваться новые индустрии, открываться технологические компании, развиваться стартапы. Именно для этого работают технопарк "Анкудиновка", Нижегородский НОЦ — один из первых в стране НОЦ мирового уровня, для этого создается инновационный научно-технологический центр "Квантовая долина". Мы формируем экосистему для бизнеса, а это не просто оказание государственной поддержки, это в принципе появление комфортной среды для работы, учебы, жизни, поэтому работа ведется сразу по нескольким направлениям».

Нижний Новгород стал четвертым городом на маршруте Startup Tour 2021, следующий региональный этап пройдет в Санкт-Петербурге 14 апреля. В этом сезоне ежегодное мероприятие Фонда «Сколково» по развитию технологического предпринимательства проходит онлайн на сайте startup-tour.ru.