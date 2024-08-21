Подготовка Центра амбулаторной онкологической помощи в Сергиевском районе выполнена на 70%

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На базе Сергиевской центральной районной больницы ведётся подготовка Центра амбулаторной онкологической помощи. В конце 2024 года новое специализированное подразделение примет первых пациентов.



В настоящее время в помещении, где будет располагаться центр, ведутся ремонтные работы за счёт средств областного бюджета.



«Это будет изолированное помещение с отдельным входом, гардеробом и регистратурой. Здесь будет оборудован дневной стационар, два кабинета врачей-онкологов и один – процедурный. В отделение уже поставлено новое эндоскопическое оборудование», – рассказал главный врач Сергиевской больницы Сергей Бородулин.



Кроме того, для пациентов центра будет доступно все необходимое оборудование. В диагностическом блоке больницы пациенты смогут пройти все основные виды обследований – КТ, эндоскопию и ультразвуковое исследование.



«Открытие специализированного отделения повысит доступность диагностики новообразований для жителей Сергиевского и близлежащих районов – Челно-Вершинского, Шенталинского, Исаклинского, Клявлинского и Камышлинского. Фактически, ЦАОП – структурное подразделение онкологической службы. Наличие современного оборудования существенно увеличивает качество проведения исследований и сокращает время до начала лечения», – отметил главный врач.



В центр будут трудоустроены новые специалисты - врач-рентгенолог и врач ультразвуковой диагностики, который сейчас проходит аккредитацию.



Специалисты напоминают, что в программу диспансеризации включены скрининги, которые помогают выявлять заболевания на ранних стадиях. При выявлении подозрения на онкозаболевание по направлению лечащего врача пациент проходит обследования в ЦАОПах. Их основная цель - уточняющая диагностика и определение дальнейшей тактики лечения и медицинского сопровождения.



Борьба с онкологическими заболеваниями - одно из важных направлений национального проекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. Сегодня в Самарской области работает 10 центров амбулаторной онкологической помощи. В этом году ведётся подготовка ещё 2 центров - на базе Сергиевской и Кинель-Черкасской больницы.

Фото: минздрав СО