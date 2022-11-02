Почти 1800 пациентов получили помощь в центре амбулаторной онкологической помощи больницы № 7 Самары

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Центр амбулаторной онкологической помощи Самарской городской больницы № 7, созданный в рамках национального проекта «Здравоохранение», первых пациентов принял в начале года. За это время помощь в специализированном центре получили около 1800 пациентов.



Борьба с онкологическими заболеваниями — приоритетное направление национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. В Самарской области при поддержке губернатора Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, медицинские учреждения региона оснащаются новым оборудованием экспертного класса для своевременной диагностики и лечения злокачественных новообразований, особое внимание уделяется профилактической работе и доступности этого вида помощи. Всего с 2019 года в регионе открыты 6 центров амбулаторной онкологической помощи, в этом году еще 2 ЦАОПа готовятся к открытию – на базе больницы № 10 Самары и поликлиники № 4 Тольятти.



Основная задача таких центров - диагностика и раннее выявление онкозаболеваний. Прием ведется по направлению лечащего врача поликлиники, где наблюдается пациент.



В ЦАОП городской больницы № 7 установлено современное высокотехнологичное диагностическое оборудование экспертного класса, а именно аппараты ультразвуковой диагностики, эндоскопическое оборудование, цифровой маммограф. Возможности комплекса позволяют проводить УЗИ с пункцией, брать на исследование соскобы кожи, проводить фиброгастродуоденоскопию и фиброколоноскопию, маммографию.



Значительную часть в статистике онкологических заболеваний составляет рак молочной железы.

«Основным фактором борьбы с раком груди является его раннее выявление,- отметила врач-онколог ЦАОП городской больницы №7 Ирина Родионова. - При своевременной диагностике вероятность полного излечения рака молочной железы очень высока. В нашем Центре установлено оборудование экспертного класса, позволяющее с максимальной точностью проводить маммографию, брать пункции молочной железы, мягких тканей, лимфоузлов, проводить другие необходимые исследования».



Важным фактором в борьбе с болезнью является психологическое состояние пациента. Если он может сохранять душевное равновесие, спокойствие, уверенность в будущем, эффективность лечения усиливается в несколько раз. Этому способствует дневной стационар, открытый в ЦАОП. На его базе пациенты имеют возможность амбулаторно пройти курс химиотерапии, то есть получить необходимое лечение, не отказываясь от привычной домашней обстановки.



«Центр амбулаторной онкологической помощи рассчитан на 180 тысяч прикрепленного населения, - рассказала главный врач больницы № 7 Анна Дубасова.- Мы обслуживаем весь Красноглинский внутригородской район и ряд других районов Самарской области. Возможность пройти обследование быстро и на оборудовании высокого качества – это шанс на жизнь. Раньше все пациенты на обследования направлялись в областной онкологический диспансер, а сейчас в регионе в рамках нацпроекта создается сеть центров амбулаторной онкологической помощи, расширяя возможности для оказания своевременной диагностической помощи и раннего выявления рака разных локализаций».

Фото: минздрав СО