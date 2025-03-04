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Почти 1000 земских докторов и фельдшеров за 5 лет трудоустроились в медучреждения Самарской области

4 марта 2025 11:47
186
Почти 1000 земских докторов и фельдшеров за 5 лет трудоустроились в медучреждения Самарской области

За 5 лет благодаря программе «Земский доктор/Земский фельдшер» в государственные медучреждения Самарской области трудоустроились 986 медицинских работников.
В 2024 году к коллективу Приволжской центральной районной больницы присоединились 6 участников программы, среди которых врач-инфекционист Игорь Заяц. Специалист окончил Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет, после чего работал в разных странах. В прошлом году переехал в Приволжский район и стал участником программы «Земский доктор». На сегодняшний день оказывает медицинскую помощь жителям села Приволжье.
В рамках программы специалист получил единовременную компенсационную выплату в размере 1,5 млн рублей.
«Самарская область давно привлекала меня. Пока я сосредоточен на лечебной работе и диспансеризации населения, моя жена тоже готовится к переезду сюда. Участие в программе «Земский доктор» стало важным фактором, который подтолкнул нас к этому решению», – рассказал Игорь Валериевич.


Напомним, сумма выплат составляет 500/750 тысяч рублей для средних медицинских работников и 1/1,5 млн. рублей соответственно для врачей в зависимости от удаленности территории, где трудоустроится специалист.
В Приволжском районе действует комплекс мер по привлечению специалистов в медучреждения.
«Большое внимание уделяется социальной поддержке медицинских работников. Администрация района компенсирует стоимость аренды съёмного жилья. Кроме того, в прошлом году в села Тростянка, Софьино и Заволжье трудоустроились молодые фельдшеры, которые также получили финансовую поддержку. На данный момент в планах — провести обучение фельдшеров на водительские права, чтобы обеспечить их служебными автомобилями. Это улучшит доступность медицинской помощи», – подчеркнул главный врач Приволжской ЦРБ Антон Денчик.
В этом году работа по усовершенствованию кадровой политики в здравоохранении будет продолжена в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина.
На развитие системы здравоохранения, в том числе привлечение кадров в медучреждения также выделены дополнительные средства из областного бюджета по инициативе главы региона Вячеслава Федорищева.

Фото – Министерство здравоохранения Самарской области

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