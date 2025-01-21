Около 45 000 жителей Сызрани будут проходить обследования на новом диагностическом оборудовании

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В поликлинические отделения Сызранской центральной городской и районной больницы поставлено и готовится к вводу в эксплуатацию новое современное оборудование - 2 маммографа и 1 цифровой флюорограф. Оснащение подразделений больницы медицинской техникой стало возможным благодаря национальному проекту "Здравоохранение", который завершился в 2024 году.

Рентгенологические исследования на новых аппаратах будут проходить около 45 000 прикрепленного населения по графику, а также подростки в возрасте 15-17 лет.

«Реализация национального проекта в Сызрани позволяет увеличить доступность оказания медицинской помощи пациентам. На новом оборудовании жители смогут проходить маммографию и флюорографию рядом с домой. Кроме того, полученные результаты исследований загружаются в информационную систему, посредством которой в случае необходимости возможно провести телемедицинские консультации с коллегами из областных медучреждений», - рассказывает главный врач Сызранской ЦГРБ Вера Лиходедова.

Специалисты напоминают, регулярные профилактические осмотры и диспансеризация помогают выявлять заболевания на ранней стадии и вовремя начинать лечение. Врачи напоминают, женщинам в возрасте старше 40 лет рекомендуется проходить маммографию каждые два года. Флюорографию – всем жителям старше 15 лет ежегодно.

С этого года работа по развитию системы здравоохранения продолжится в рамках нового нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. В 2025 году в учреждения региона планируется поставка 812 единиц медтехники, среди которых 5 маммографов и 7 флюорографов.

Фото: минздрав СО