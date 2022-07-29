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Новосибирские хирурги спасли после ДТП девочку с крайне редкой травмой шеи - условным "вывихом головы"

29 июля 2022 15:26
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С 1965 года опубликовано всего 56 полноценных исследований, посвященных этой травме.

Специалисты Новосибирского НИИ травматологии и ортопедии имени Цивьяна (НИИТО), выполнив сложную операцию, спасли жизнь девятилетней девочке со смертельно опасной и крайне редкой травмой шеи - условным "вывихом головы", передает РИА Новости со ссылкой на сообщение института.

Девочка из Свердловской области с семьей 16 июня этого года попала в автомобильную аварию неподалеку от города Искитима Новосибирской области – в их машину на большой скорости въехал другой автомобиль. У девятилетней пассажирки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и повреждение позвоночника в области шеи.

"Разрыв стабилизирующих связок между затылком и первым, вторым шейными позвонками очень опасен: пациент погибает либо сразу в момент травмы от повреждения жизненно важных центров - дыхательного и сосудо-двигательного, расположенных в продолговатом мозге, либо позже - от возникших осложнений. Невыполненная в ранние сроки операция, направленная на стабилизацию затылочно-шейного отдела, может привести к фатальному исходу", - рассказал спинальный хирург НИИТО Алексей Ластевский.

Он пояснил, что девочка получила очень редкую травму, описанную в медицинской литературе как атланто-окципитальная дислокация, то есть травматический отрыв затылочной кости и первого позвонка-атланта. Это условный "вывих головы".

С 1965 года опубликовано всего 56 полноценных исследований, посвященных этой травме, причем всего три публикации в мире - первого уровня доказательности. За период с 1965 года в публикациях описано всего 135 выживших пациентов с этим диагнозом. То есть ранее пациенты (в основном пострадавшие в ДТП) чаще всего погибали в связи с проблемами диагностики и интерпретации повреждений, применением неэффективных технологий лечения.

Операция, проходившая 19 июля в НИИТО, состояла из нескольких этапов. Сначала необходимо было вернуть поврежденные сегменты в исходное состояние, а затем зафиксировать шейные позвонки и череп с помощью металлической конструкции и создать условия для срастания костей. Операция прошла успешно.

В настоящее время девочку выписали, она идет на поправку. Специальный воротник позволяет ограничить движения шеи, чтобы создать благоприятные условия для формирования костного блока между затылком и верхними шейными позвонками. После воротник можно будет снять, и ребенок вернется к обычной жизни.

 

Фото:    РИА Новости / Илья Питалев

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