Названы топ-5 осенних суперфудов

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Осенью, в сезон простуд, когда организму особенно необходима поддержка, на помощь приходят так называемые суперфуды. Это продукты, которые содержат большое количество витаминов, микроэлементов и антиоксидантов, поддерживающих здоровье и иммунитет. О пяти ключевых осенних суперфудах «Известиям» 16 октября рассказала врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника» Эльвина Бинатова.

На первое место специалист поставила гранат. По ее словам, этот продукт является одним из самых мощных источников витамина С и антиоксидантов.

«Его регулярное употребление помогает в профилактике онкологических заболеваний, диабета и проблем с сердечно-сосудистой системой. Гранат также полезен для работы кишечника благодаря содержанию клетчатки и фруктовых кислот. А антоцианы, придающие плоду красный цвет, защищают клетки организма от оксидативного стресса» — сказала Бинатова.

Следующий продукт, который считается сезонным суперфудом, — это тыква. Как отметила специалист, она богата пищевыми волокнами, которые способствуют нормальной работе кишечника, выводят токсины и холестерин. Также в тыкве содержится бета-каротин — предшественник витамина А, полезного для зрения, кожи, волос и сосудов. Кроме того, она помогает предотвратить возрастные заболевания глаз и укрепляет иммунитет.

Еще одним полезным осенним продуктом является клюква, которая, по словам врача, является рекордсменом по содержанию витамина С.

«Также эта ягода содержит витамины группы B, магний, селен и цинк, что делает ее важной для защиты от инфекций. Клюква помогает в борьбе с вирусными заболеваниями, снижает воспаление и поддерживает иммунную систему благодаря салициловой кислоте», — уточнила диетолог.

Другой полезной ягодой, которую можно назвать сезонным суперфудом, является облепиха.

«Она богата микроэлементами, такими как цинк, магний и селен. Облепиха содержит растворимые пищевые волокна, которые улучшают работу пищеварительной системы и желчного пузыря. Бета-каротин в облепихе поддерживает зрение и кожу», — отметила Бинатова.

Также к сезонным суперфудам относятся сезонные грибы. Это уникальный источник белка, витамина D и клетчатки, подчеркнула специалист.

«Грибы поддерживают работу кишечника и являются пребиотиками, питая полезные бактерии. Кроме того, грибы содержат антиоксиданты, которые защищают организм от оксидативного стресса», — заметила врач.

В заключение диетолог подчеркнула, что вышеперечисленные суперфуды должны быть собраны в экологически чистых местах. Кроме того, важно знать, нет ли у вас непереносимости или аллергии на данные продукты.

«Они помогут вам пережить осенний период без болезней, усталости и витаминной недостаточности», — резюмировала эндокринолог.

В конце сентября врач-педиатр, аллерголог-иммунолог «ИНВИТРО Северо-Запад» Лариса Фабер в беседе с «Известиями» дала советы по осеннему «укрепляющему иммунитет» меню. Она обратила внимание на фрукты и овощи (цитрусовые, киви, тыква, кабачки), продукты с антибактериальными и антивирусными свойствами (чеснок, лук, куркума, перец), с витамином D (рыба, яйца, молочные продукты), с антиоксидантами (зеленый чай, кофе, матча), пробиотики (йогурт, кефир, ряженка) и орехи и семена (миндаль и тыквенные семечки).