Названы районы Самарской области, где нашли новых заболевших коронавирусом

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Как сообщает оперштаб, на 7 февраля в регионе подтвержден 301 случай новой коронавирусной инфекции:



-114 в г.Самара

- 83 в г.Тольятти

- 12 в Кинельском районе

- 10 в Красноярском районе

- 9 в г. Новокуйбышевск

- 7 в г. Сызрань

- 7 в г. Чапаевск

- 7 в г. Отрадный

- 6 в Кинель-Черкасском районе

- 5 в г. Кинель

- 5 в г. Жигулевск

- 5 в Ставропольском районе

- 3 в Волжском районе

- 3 в Сергиевском районе

- 3 в Сызранском районе

- 3 в Пестравском районе

- 2 в Богатовском районе

- 2 в Безенчукском районе

- 2 в г. Похвистнево

- 2 в Алексеевском районе

- 1 в Большеглушицком районе

- 1 в Елховском районе

- 1 в Похвистневском районе

- 1 в Красноармейском районе

- 1 в Хворостянском районе

- 1 в Челно-Вершинском районе

- 1 в Шенталинском районе

- 1 в Шигонском районе

- 1 в Камышлинском районе

- 1 в Исаклинском районе

- 1 в Большечерниговском районе



261 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 40 человек выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 42410 случаев коронавируса.



Скончались 842 человека (нарастающим итогом).

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 26,37, по стране - 52,51.

Коэффициент летальности в области - 1,98, в стране - 1,93.