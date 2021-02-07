Названы районы Самарской области, где нашли новых заболевших коронавирусом

Как сообщает оперштаб, на 7 февраля в регионе подтвержден 301 случай новой коронавирусной инфекции:
-114 в г.Самара
- 83 в г.Тольятти
- 12 в Кинельском районе
- 10 в Красноярском районе
- 9 в г. Новокуйбышевск
- 7 в г. Сызрань
- 7 в г. Чапаевск
- 7 в г. Отрадный
- 6 в Кинель-Черкасском районе
- 5 в г. Кинель
- 5 в г. Жигулевск
- 5 в Ставропольском районе
- 3 в Волжском районе
- 3 в Сергиевском районе
- 3 в Сызранском районе
- 3 в Пестравском районе
- 2 в Богатовском районе
- 2 в Безенчукском районе
- 2 в г. Похвистнево
- 2 в Алексеевском районе
- 1 в Большеглушицком районе
- 1 в Елховском районе
- 1 в Похвистневском районе
- 1 в Красноармейском районе
- 1 в Хворостянском районе
- 1 в Челно-Вершинском районе
- 1 в Шенталинском районе
- 1 в Шигонском районе
- 1 в Камышлинском районе
- 1 в Исаклинском районе
- 1 в Большечерниговском районе
261 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 40 человек выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 42410 случаев коронавируса.
Скончались 842 человека (нарастающим итогом).
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 26,37, по стране - 52,51.
Коэффициент летальности в области - 1,98, в стране - 1,93.
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