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Названы правила для метеочувствительных при антициклоне

12 апреля 2025 14:04
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правила для метеочувствительных при антициклоне

Повышенное атмосферное давление особенно опасно для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В период антициклона у многих людей наблюдается повышение артериального давления. Оно может сопровождаться головной болью, слабостью или головокружением. Как метеочувствительным людям справляться с последствиями антициклона, «Известиям» 12 апреля рассказала профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения, терапевт Оксана Пивоварова

Врач рекомендует в такие дни особенно тщательно контролировать показатели давления. Его следует измерять 2–3 раза в день, а при значениях выше 140/90 необходимо принять назначенные врачом гипотензивные препараты.

Специалист также уделила внимание физической активности.

«Нужно снизить физическую нагрузку: избегать интенсивных тренировок, подъема тяжестей, работы в наклон. Выбирать легкие упражнения — дыхательную гимнастику, йогу, можно заняться ходьбой», — посоветовала Пивоварова.

По словам терапевта, важную роль играет правильное питание и питьевой режим. Она объяснила, что необходимо уменьшить потребление соли, которая задерживает жидкость в организме, а также исключить кофе, крепкий чай и алкоголь, создающие дополнительную нагрузку на сосуды. Вместо этого лучше пить травяные чаи с мятой, мелиссой или ромашкой, а также воду с лимоном.

«Есть легкую пищу: овощи, рыбу, каши, избегать жирного и жареного», — поделилась профессор.

Пивоварова также рекомендует обратить внимание на микроклимат в помещении. Комнаты нужно регулярно проветривать, избегая сквозняков, а при сухом воздухе использовать увлажнитель. Оптимальная температура в помещении должна составлять 20–22 градуса.

Режим дня, как утверждает специалист, также играет ключевую роль в адаптации к высокому атмосферному давлению. Ложиться спать нужно до 23:00, обеспечивая себе 7–8 часов полноценного отдыха. Днем при усталости можно позволить себе 20–30 минут отдыха лежа.

В качестве медикаментозной поддержки профессор рекомендует: при головной боли — парацетамол или ибупрофен (без злоупотребления), при спазмах — дротаверин, при тахикардии — успокаивающие препараты. Однако она предупредила: принимать лекарства следует строго по назначению врача.

«Если на фоне высокого атмосферного давления ваше артериальное давление не снижается после приема лекарств, если у вас сильная головная боль, тошнота, мушки перед глазами, давящая боль в груди, одышка — срочно обратитесь к врачу», — посоветовала Пивоварова.

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