На "Солидарность Самара Арене" пройдет акция, приуроченная к Всемирному дню донора костного мозга

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На стадион "Солидарность Самара Арена" в Самаре пройдет акция, приуроченная к Всемирному дню донора костного мозга. (18+)



В эту субботу, 21 сентября 2024 года, отмечается Всемирный день доноров костного мозга. Платформа добрых дел «Огонь жизни» и Благотворительный фонд IMPACT совместно с ФМБА России и Российский футбольный союз | РФС инициировали серию мероприятий, посвященных популяризации донорства костного мозга.



Акция носит название «Я – донор костного мозга» и посвящена нехватке доноров костного мозга в Федеральном регистре России и распространению корректной информации о процедуре донации.



Футбольный клуб "Акрон" поддержал данную социально значимую инициативу. Матч на стадионе «Самара Арена» между ФК «Акрон» и ФК «Краснодар» будет посвящен донорству костного мозга. На территории стадиона будет установлен мобильный комплекс заготовки крови, где любой желающий болельщик сможет пополнить ряды потенциальных доноров костного мозга. Для этого при себе необходимо иметь оригинал паспорта и СНИЛС.



Вокруг процедуры донации ходит много мифов. Одной из глобальных целей акции является демонстрация безопасности и легкости этого процесса: необходимо сдать всего 3 мл крови из вены и человек попадает в Федеральный регистр доноров костного мозга России.



«В России 5 000 человек, нуждающихся в пересадке костного мозга, из них 900 – дети. Федеральный регистр доноров костного мозга насчитывает 400 000 человек при необходимом минимуме в миллион. Найти донора для больного достаточно сложно, поскольку совпадение генотипов происходит в 1 случае из 10 000. Я искренне верю, что каждая донорская акция, каждый новый доброволец – это шаг на пути к здоровому обществу, где для каждого найдется донор костного мозга. Вступая в регистр, вы, возможно, спасете чью-то жизнь. Ничего не может быть важнее» – прокомментировал Артём Алискеров, идейный вдохновитель платформы добрых дел «Огонь жизни», активно продвигающий тему донорства костного мозга, 4-х кратный мировой рекордсмен, марафонец. Он перенес острый лимфобластный лейкоз и 31 курс химиотерапии.



Ряд команд Российской Премьер-Лиги тоже поддержали акцию "Я - донор костного мозга". В течение всего футбольного сезона 2024-2025 партнеры планируют реализовать ряд мероприятий, направленных на увеличение Федерального регистра доноров костного мозга и формирования в обществе футбольных болельщиков правильного представления о процедуре донации.



Вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга можно в любой будний день на Самарской станции переливания крови. С информацией о том, кто может стать донором костного мозга можно ознакомиться на сайте.



Подробную Инструкцию о том, как вступить в Регистр можно найти по ссылке.

Фото: Я донор Самара