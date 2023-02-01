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На 47,2% превышен эпидпорог по ОРВИ в Самарской области

1 февраля 2023 13:27
98
На 47,2% превышен эпидпорог по ОРВИ в Самарской области

В Самарской области эпидемиологический порог по ОРВИ превышен на 47,2%. За 4 неделю 2023 года врачи зафиксировали 18 160 новых случаев заболевания.

«Превышение эпидемического порога зарегистрировано в возрастных группах: 7-14 лет на 5,3%, 15 лет и старше на 110%», - рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Самарской области.

В сравнении с предыдущей, 3 неделей 2023 года, стали больше болеть дети. Речь идет обо всех возрастных категориях этой группы населения:

  • 0-2 года на 19,5%,
  • 3-6 лет на 21,1%,
  • 7-14 лет на 43,3%.

А вот взрослые стали реже простужаться. В возрастной группе 15 лет и старше на 0,4% снизилась заболеваемость, пишет ГТРК Самара.

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