На 3 февраля в Самарском регионе подтвержден 301 случай новой коронавирусной инфекции

Как сообщает оперштаб, на 3 февраля в регионе подтвержден 301 случай новой коронавирусной инфекции:
- 98 в г. Тольятти
- 90 в г. Самара
- 11 в Красноярском районе
- 10 в г. Отрадный
- 10 в Сергиевском районе
- 8 в Кинель-Черкасском районе
- 8 в г. Новокуйбышевск
- 8 в Ставропольском районе
- 7 в г. Сызрань
- 5 в г. Кинель
- 5 в г. Похвистнево
- 4 в Безенчукском районе
- 4 в Большечерниговском районе
- 4 в Волжском районе
- 4 в г. Жигулевск
- 4 в г. Чапаевск
- 3 в Кинельском районе
- 3 в Похвистневском районе
- 2 в Богатовском районе
- 2 в Большеглушицком районе
- 2 в Сызранском районе
- 1 в Алексеевском районе
- 1 в Исаклинском районе
- 1 в Камышлинском районе
- 1 в Клявлинском районе
- 1 в Кошкинском районе
- 1 в Нефтегорском районе
- 1 в г. Октябрьск
- 1 в Пестравском районе
- 1 в Приволжском районе
266 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 35 человек выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 41204 случая коронавируса.
Скончались 832 человека (нарастающим итогом), в том числе
мужчина 70 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
женщина 82 лет, страдавшая онкологическим заболеванием и заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 26,06, по стране - 51,15.
Коэффициент летальности в области - 2,02, в стране - 1,91.
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