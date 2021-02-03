На 3 февраля в Самарском регионе подтвержден 301 случай новой коронавирусной инфекции

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Как сообщает оперштаб, на 3 февраля в регионе подтвержден 301 случай новой коронавирусной инфекции:



- 98 в г. Тольятти

- 90 в г. Самара

- 11 в Красноярском районе

- 10 в г. Отрадный

- 10 в Сергиевском районе

- 8 в Кинель-Черкасском районе

- 8 в г. Новокуйбышевск

- 8 в Ставропольском районе

- 7 в г. Сызрань

- 5 в г. Кинель

- 5 в г. Похвистнево

- 4 в Безенчукском районе

- 4 в Большечерниговском районе

- 4 в Волжском районе

- 4 в г. Жигулевск

- 4 в г. Чапаевск

- 3 в Кинельском районе

- 3 в Похвистневском районе

- 2 в Богатовском районе

- 2 в Большеглушицком районе

- 2 в Сызранском районе

- 1 в Алексеевском районе

- 1 в Исаклинском районе

- 1 в Камышлинском районе

- 1 в Клявлинском районе

- 1 в Кошкинском районе

- 1 в Нефтегорском районе

- 1 в г. Октябрьск

- 1 в Пестравском районе

- 1 в Приволжском районе



266 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 35 человек выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 41204 случая коронавируса.



Скончались 832 человека (нарастающим итогом), в том числе

мужчина 70 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

женщина 82 лет, страдавшая онкологическим заболеванием и заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 26,06, по стране - 51,15.

Коэффициент летальности в области - 2,02, в стране - 1,91.