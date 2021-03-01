На 1 марта в Самарском регионе подтвержден 278 случаев новой коронавирусной инфекции

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Как сообщает оперштаб, на 1 марта в регионе подтвержден 278 случаев новой коронавирусной инфекции:

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- 82 в г.Самаре

- 80 в г.Тольятти

- 17 в г.Новокуйбышевск

- 11 в Кошкинском районе

- 10 в г. Сызрань

- 10 в Кинельском районе

- 8 в Красноярском районе

- 8 в Ставропольском районе

- 7 в Волжском районе

- 5 в Исаклинском районе

- 4 в г. Кинель

- 4 в г. Чапаевск

- 3 в Б-Глушицком районе

- 2 в К-Черкасском районе

- 2 в Богатовском районе

- 2 в г.о. Жигулевск

- 2 в Сергиевском районе

- 2 в Сызранском районе

- 2 в Шигонском районе

- 2 в Безенчукском районе

- 2 в г. Похвистнево

- 2 в Пестравском районе

- 2 в Б-Черниговском районе

- 1 в Приволжском районе

- 1 в г. Октябрьск

- 1 в Похвистневском районе

- 1 в Борском районе

- 1 в г. Отрадный

- 1 в Хворостянском районе

- 1 в Ч-Вершинском районе

- 1 в Шенталинском районе

- 1 в Камышлинском районе



​249 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 29 человек - при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 48870 случаев коронавируса.



Скончались 911 человек (нарастающим итогом), в том числе мужчина 72 года, страдавший заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем и мужчина 71 год, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы



Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 28,53, по стране - 59,22.

Коэффициент летальности в области - 1,87, в стране – 2,03.