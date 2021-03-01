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На 1 марта в Самарском регионе подтвержден 278 случаев новой коронавирусной инфекции

1 марта 2021 12:44
209
На 1 марта в Самарском регионе подтвержден 278 случаев новой коронавирусной инфекции

Как сообщает оперштаб, на 1 марта в регионе подтвержден 278 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 82 в г.Самаре
- 80 в г.Тольятти
- 17 в г.Новокуйбышевск
- 11 в Кошкинском районе
- 10 в г. Сызрань
- 10 в Кинельском районе
- 8 в Красноярском районе
- 8 в Ставропольском районе
- 7 в Волжском районе
- 5 в Исаклинском районе
- 4 в г. Кинель
- 4 в г. Чапаевск
- 3 в Б-Глушицком районе
- 2 в К-Черкасском районе
- 2 в Богатовском районе
- 2 в г.о. Жигулевск
- 2 в Сергиевском районе
- 2 в Сызранском районе
- 2 в Шигонском районе
- 2 в Безенчукском районе
- 2 в г. Похвистнево
- 2 в Пестравском районе
- 2 в Б-Черниговском районе
- 1 в Приволжском районе
- 1 в г. Октябрьск
- 1 в Похвистневском районе
- 1 в Борском районе
- 1 в г. Отрадный
- 1 в Хворостянском районе
- 1 в Ч-Вершинском районе
- 1 в Шенталинском районе
- 1 в Камышлинском районе

​249 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ;  29 человек - при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 48870  случаев коронавируса.

Скончались 911 человек (нарастающим итогом), в том числе мужчина 72 года, страдавший заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем и мужчина 71 год, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области  - 28,53, по стране - 59,22.
Коэффициент летальности в области - 1,87, в стране – 2,03.

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Комментарии

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