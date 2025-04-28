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Минздрав может разрешить отпуск лекарств в отдаленных селах через «Почту России»

28 апреля 2025 09:10
121
Минздрав может разрешить отпуск лекарств в отдаленных селах через «Почту России»

Минздрав РФ может разрешить отпускать лекарства через «Почту России» в местах, где отсутствуют фармацевтические пункты. Об этом 27 апреля сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Сейчас мы рассматриваем в том числе предложение разрешить отпуск части лекарственных препаратов через «Почту России» там, где нет медицинской организации или аптечного пункта», — сказал он в ходе заседания президиума совета законодателей Российской Федерации.

По словам Мурашко, Минздрав обеспечил в 40 тыс. фельдшерско-акушерских пунктах возможность отпуска медицинской продукции, лекарственных препаратов и медицинских изделий, пишут "Известия".

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