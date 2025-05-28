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Минздрав: дополнительных мер из-за нового варианта коронавируса не требуется

28 мая 2025 13:51
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Минздрав: дополнительных мер из-за нового варианта коронавируса не требуется

Введение дополнительных мер в России в связи с распространением нового геноварианта коронавируса NB. 1.8.1 не требуется, вызываемое им заболевание по тяжести течения и симптомам не отличается от уже циркулирующих вариантов вируса. Об этом сообщил ТАСС главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов.

"В настоящее время в России сохраняются действующие меры профилактики COVID-19. Введения дополнительных мер в связи с распространением варианта NB. 1.8.1 не требуется", - сообщил он.

По его словам, согласно имеющимся данным, тяжесть течения и симптомы заболевания, вызванного геновариантом NB. 1.8.1, не отличаются от других циркулирующих вариантов вируса SARS-CoV-2.

"Необходимо отметить, что ситуация по COVID-19 в Российской Федерации остается стабильной на протяжении многих недель. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, риск для здоровья населения, связанный с NB. 1.8.1, оценивается как низкий на глобальном уровне", - рассказал Чуланов.

По данным НИИ гриппа им А. А. Смородинцева Минздрава России, которые привел специалист, в апреле 2025 года два случая выявлены у пациентов из Санкт-Петербурга. Оба случая закончились выздоровлением.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что в РФ зафиксировано четыре случая заражения новым геновариантом коронавируса NB. 1.8.1, что вызывает настороженность. 

 

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