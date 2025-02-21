Министр здравоохранения Самарской области поздравил фельдшеров с их профессиональным праздником

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Сегодня на оперативном совещании министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов вручил награды фельдшерам медицинских учреждений региона. 21 февраля в России отмечают их профессиональный праздник - День фельдшера.

В Самарской области работают около 2300 фельдшеров, которые оказывают медицинскую помощь в фельдшерско-акушерских пунктах, сельских врачебных амбулаториях, поликлиниках и на скорой медицинской помощи.

Андрей Орлов поблагодарил коллег за эффективную совместную работу, вручил благодарственные письма и почетные грамоты.

"Вы находитесь на передовой здравоохранения, оказывая медицинскую помощь нашим жителям. Ваши знания и умения спасают жизни, оказывая неоценимую поддержку врачам и создавая атмосферу доверия у пациентов. Поздравляю, коллеги с профессиональным праздником. Желаю всем крепкого здоровья и непрерывного профессионального совершенствования. Спасибо за вашу преданность делу и заботу о людях", - отметил руководитель ведомства.

Почетная грамота министерства здравоохранения Самарской области:

Агафонкина Валентина Дмитриевна - заведующая ФАП Кинель-Черкасской ЦРБ

Алимова Надежда Алексеевна - фельдшер врачебной амбулатории Кинельской ЦРБ

Горбунова Евгения Анатольевна - фельдшер Самарской станции скорой медицинской помощи

Гриченко Наталья Юрьевна - заведующая ФАП Сергиевской ЦРБ

Камышанова Светлана Викторовна - фельдшер Тольяттинской станции скорой медицинской помощи

Погодин Никита Игоревич - фельдшер отделения экстренной и планово-консультативной помощи СОКБ им. В.Д. Середавина

Хилова Ирина Николаевна - заведующая ФАП Новокуйбышевской ЦГБ

Черепанова Юлия Вячеславовна - фельдшер Самарской областной станции скорой медицинской помощи

Благодарность министра здравоохранения Самарской области:

Николаева Анастасия Дмитриевна - фельдшер Тольяттинской станции скорой медицинской помощи

Торхов Иван Валериевич - фельдшер кабинета неотложной медицинской помощи Сызранской ЦГРБ

Уздяева Марина Ивановна - заведующая ФАП Похвистневской ЦРБ

Ключникова Нина Евгеньевна - заведующая ФАП Красноярской ЦРБ

Фото: минздрав СО