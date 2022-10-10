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Михаил Шейфер: 10 октября отмечается Всемирный день психического здоровья

10 октября 2022 14:37
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Цель этого дня - повышение осведомленности населения о проблемах психического состояния человека и мобилизации усилий в поддержку укрепления психического здоровья.

Главный внештатный специалист по психиатрии министерства здравоохранения Самарской области, главный врач Самарской областной клинической психиатрической больницы, кандидат медицинских наук Михаил Шейфер:

- С 1992 года по инициативе Всемирной организации здравоохранения и Всемирной Федерации психического здоровья ежегодно 10 октября отмечается Всемирный день психического здоровья. Российская Федерация участвует в проекте с 2002 года.

Общая цель этого дня заключается в повышении осведомленности населения о проблемах психического состояния человека и мобилизации усилий в поддержку укрепления психического здоровья.

Этот день предоставляет всем заинтересованным сторонам, занимающимся вопросами психического здоровья, возможность рассказать о своей работе и о том, что еще необходимо сделать для того, чтобы забота о психическом здоровье стала реальностью для всех людей.

День психического здоровья в 2022 году призван обратить внимание на проблемы, связанные с психическим состоянием человека, поддержку людей с подобными заболеваниями, информировать население о способах укрепления психического здоровья и мерах профилактики заболеваний.

В Самарской области доступность психиатрической помощи обеспечивается тремя медицинскими организациями психоневрологического профиля – Самарской областной клинической психиатрической больницей, Тольяттинским и Сызранским психоневрологическими диспансерами. Помимо этого, кабинеты врачей-психиатров функционируют в каждом муниципальном районе региона в центральных городских и районных больницах.

Помимо лечебной помощи пациентам предоставляются правовые и социальные услуги, разноплановые реабилитационные мероприятия. У пациентов круглосуточных стационаров есть возможность заниматься творчеством – рисованием, вокалом, танцами, участвовать в работе театра. Театр пациентов Самарской областной клинической психиатрической больницы «Счастливый случай» неоднократно являлся победителем и лауреатом областных и всероссийских конкурсов самодеятельных театров.

Важная составляющая работы психиатрической службы региона – профилактика тяжёлых психических заболеваний и повышение качества жизни у лиц старшей возрастной группы. С этой целью в регионе с 2020 года на базе дневного стационара Самарской областной клинической психиатрической больницы успешно реализуется реабилитационная программа «Школа памяти» для пациентов с начальными признаками когнитивных нарушений. С 2021 года программа доступна для населения городского округа Чапаевск, а в текущем году – городского округа Новокуйбышевск. Реабилитационная программа позволяет предотвратить развитие деменции у лиц старшей возрастной группы.

Среди новых проектов предоставления психиатрической помощи в регионе – организация в текущем году отделения помощи подросткам на базе дневного стационара Самарской областной клинической психиатрической больницы. В отделении оказывается медицинская и психологическая помощь подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Помощь предоставляется менее года, но у его первых пациентов уже достигнуты положительные результаты.

Желаем всем психического здоровья!

 

Фото:   минздрав СО

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Здравоохранение
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