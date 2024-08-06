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Медицинские службы Самарского региона готовятся к осенне-зимнему сезону

6 августа 2024 11:21
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Медицинские службы Самарского региона готовятся к осенне-зимнему сезону

 

В Самарской области медицинские службы начали готовиться к предстоящему осенне-зимнему сезону.

 «Подготовку к эпидсезону и традиционному подъему заболеваемости вирусными инфекциями начинаем всегда заблаговременно. В центре нашего внимания - профилактика и организация мероприятий по иммунизации населения от гриппа и новой коронавирусной инфекции.  В 2024 году планируем привить от гриппа более 1,8 млн жителей и свыше 50 тысяч жителей из групп риска – от COVID-19. Вакцину для профилактики гриппа получим в рамках централизованных поставок, также в настоящее время закупаем дополнительные партии вакцин как от гриппа, так и от коронавирусной инфекции за счёт средств областного бюджета», - отметил врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян.

Прививочная кампания стартует в регионе в начале осени.

Врачи напоминают, что в период изменения погодных условий, а также в сезон отпусков и путешествий сохраняются риски заболеть ОРВИ.

Чтобы избежать заражения, в первую очередь, необходимо соблюдать правила личной гигиены. При наличии острых симптомов вирусных инфекций, включая высокую температуру, не следует заниматься самолечением, важно обратиться к специалистам для обследования и получения медицинской помощи.

Вирусные инфекции, в том числе COVID-19, особенно опасны для пожилых, пациентов с хроническими заболеваниями и маленьких детей. У этих групп населения вирус может вызвать обострение имеющихся болезней и тяжелые осложнения.

Соблюдение простых мер инфекционной безопасности, а также запланированная вакцинация от гриппа для всех членов семьи   поможет уберечь здоровье.

Для проведения вакцинации от коронавирусной инфекции необходимо будет проконсультироваться с лечащим врачом.

Фото – Минздрав Самарской области

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