Медицинская помощь в Самарской области стала еще доступнее

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Как в Самарской области идет реализация национального проекта «Здравоохранение»? Какое оборудование появилось в медучреждениях? И какие новые методы в работе применяются сегодня?

На этот и другие вопросы ответил министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян в прямом эфире из Центра управления регионом.

В Самарской области продолжается реализация ряда национальных проектов, инициированных главой государства Владимиром Путиным.

Один из важнейших – нацпроект «Здравоохранение». Он направлен на улучшение качества и повышение доступности медицинской помощи.

Одним из направлений его реализации является борьба с онкозаболеваниями.

Начиная с 2019 года в Самарский онкодиспансер и онкологическое отделение Тольятти поступило более 60 единиц новейшего оборудования. Среди них линейные ускорители, компьютерные магнитно-резонансные томографы, аппараты брахитерапии и многое другое.

Большое внимание уделяют и борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Сосудистые центры также оснащаются новым оборудованием.

Два аппарата УЗИ в этом году поступило в первичное сосудистое отделение Чапаевской центральной городской больницы.

По словам министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна, большинство заболеваний, выявленных на ранней стадии, поддаются лечению.

«Самым главным инструментом является профилактика, – подчеркнул министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян. - Работа на опережение. Это и диспансеризация, которую на сегодняшний день прошли около 700 тысяч жителей Самарской области. Каждый человек старше сорока лет должен хотя бы раз в год пройти профосмотр – настоящий, не формальный, не номинальный. Должен пройти углубленную диспансеризацию, если у него выявлены какие-то факторы риска. Все заболевания без исключения мы можем лечить, когда мы их распознаем на ранней стадии».

В ходе беседы Армен Бенян рассказал и про развитие в регионе санавиации. С начала этого года сотрудники службы совершили уже более 90 вылетов, в том числе в отдаленные от крупных городов районы.

В регионе продолжается и строительство новых медучреждений. Более ста было открыто, начиная с 2019 года.

В этом году завершится строительство крупных медучреждений. Детская инфекционная больница в Самаре сможет принимать до нескольких сотен пациентов одновременно.

Кроме того, в этом году в эксплуатацию будет введено 17 фельдшерско-акушерских пунктов, 15 из них уже сданы. Они также оснащаются современным оборудованием.

«Обязательным условием является развитие там телемедицины, – рассказал Армен Бенян. - У каждого фельдшера, который зайдет в новый ФАП, будет стоять моноблок, подключенный к интернету. Нам не нужен ФАП, в котором будут работать по бумажке. Нам нужен ФАП, в котором фельдшер круглосуточно будет иметь возможность медицинской консультации как со своими пациентами, так и с любыми специалистами».

Улучшения качества медицинской помощи удалось добиться в том числе благодаря современным методам работы. Одним из направлений национального проекта «Здравоохранение» является цифровизация.

Совершенствование общей информационной системы здравоохранения позволяет оказывать медицинскую помощь, избегая бумажной волокиты и отслеживая историю болезни и лечения пациента.