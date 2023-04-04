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Маленькие жители Самарской области проходят плановые прививки от кори

4 апреля 2023 22:25
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Медработники приглашают детей и их непривитых родителей защититься от кори с помощью вакцинации.

Медработники приглашают детей и их непривитых родителей защититься от кори с помощью вакцинации.

Маленькие жители Самарской области проходят плановые прививки от кори. Иммунитет, сформированный в детстве после 2 прививок, помогает и во взрослом возрасте защититься от опасной инфекции.

Сегодня, в День здорового ребенка, в поликлиническое отделение Самарской городской больницы № 7 на прививку вместе с мамой пришел годовалый Павел.

«Знаю, что корь – страшное заболевание, поэтому решили привиться. Переносит прививки малыш хорошо», - рассказала мама ребенка.

Вакцинацию от кори детям по Национальному календарю профилактических прививок проводят в 12 месяцев и в 6 лет.

 «Прививка в детском возрасте делается двукратно. Вырабатывается иммунитет, и этих двух компонентов хватает на весь период жизни человека. Есть несколько видов вакцин. Одна - трехкомпонентная, она защищает от трёх заболеваний: корь, паротит и краснуха. И есть двухкомпонентная: защищает от кори и паротита», - рассказала медсестра прививочного кабинета Татьяна Панфилова.

Взрослым, кто не прививался от кори в детстве и не болел, делают вакцинацию однокомпонентной вакциной.

«Корь - это серьезное инфекционное заболевание. Те, кто отказывается от вакцинации детей и не вакцинируется во взрослом возрасте по рекомендациям врачей, создают условия для распространения инфекции и подвергают опасности себя и окружающих. Инфекция может протекать тяжело как у детей, так и у взрослых. Среди осложнений - пневмония, энцефалит, менингит. Всем родителям мы разъясняем важность вакцинации. Также всегда поясняем взрослым, если Вы не делали прививки от кори в детском возрасте и не болели, то обязательно надо вакцинироваться», - подчеркнула участковый врач-педиатр Галина Лебединская.

Медработники напоминают, непривитые жители, которые были в контакте с инфицированным человеком, могут защититься от болезни, своевременно пройдя вакцинацию - без ограничения возраста в течение 72 часов. Пройти иммунизацию дети и взрослые могут в прививочных кабинетах поликлиник по месту жительства.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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