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Медработники приглашают детей и их непривитых родителей защититься от кори с помощью вакцинации.



Маленькие жители Самарской области проходят плановые прививки от кори. Иммунитет, сформированный в детстве после 2 прививок, помогает и во взрослом возрасте защититься от опасной инфекции.



Сегодня, в День здорового ребенка, в поликлиническое отделение Самарской городской больницы № 7 на прививку вместе с мамой пришел годовалый Павел.



«Знаю, что корь – страшное заболевание, поэтому решили привиться. Переносит прививки малыш хорошо», - рассказала мама ребенка.



Вакцинацию от кори детям по Национальному календарю профилактических прививок проводят в 12 месяцев и в 6 лет.



«Прививка в детском возрасте делается двукратно. Вырабатывается иммунитет, и этих двух компонентов хватает на весь период жизни человека. Есть несколько видов вакцин. Одна - трехкомпонентная, она защищает от трёх заболеваний: корь, паротит и краснуха. И есть двухкомпонентная: защищает от кори и паротита», - рассказала медсестра прививочного кабинета Татьяна Панфилова.



Взрослым, кто не прививался от кори в детстве и не болел, делают вакцинацию однокомпонентной вакциной.



«Корь - это серьезное инфекционное заболевание. Те, кто отказывается от вакцинации детей и не вакцинируется во взрослом возрасте по рекомендациям врачей, создают условия для распространения инфекции и подвергают опасности себя и окружающих. Инфекция может протекать тяжело как у детей, так и у взрослых. Среди осложнений - пневмония, энцефалит, менингит. Всем родителям мы разъясняем важность вакцинации. Также всегда поясняем взрослым, если Вы не делали прививки от кори в детском возрасте и не болели, то обязательно надо вакцинироваться», - подчеркнула участковый врач-педиатр Галина Лебединская.



Медработники напоминают, непривитые жители, которые были в контакте с инфицированным человеком, могут защититься от болезни, своевременно пройдя вакцинацию - без ограничения возраста в течение 72 часов. Пройти иммунизацию дети и взрослые могут в прививочных кабинетах поликлиник по месту жительства.

Фото: минздрав СО