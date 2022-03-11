Я нашел ошибку
Главные новости:
Вскрытие малых рек Самарской области в этом году ожидается в конце марта - начале апреля.
Виктор Кудряшов провел заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Губернатор принял участие в расширенной коллегии УФНС по Самарской области.
Дмитрий Азаров: «Поддержка бизнеса – одна из важнейших задач налоговой службы в условиях санкций»
Наряды спецроты ДПС Самарской области проводят профилактические мероприятия, направленные на предупреждение ДТП на территории региона. 
В регионе функционирует система скрытого наблюдения за участниками дорожного движения
Росздравнадзор ведет постоянный мониторинг ситуации.
Лекарства в аптеках Самарской области были, есть и будут
Наиболее острой проблемой на сегодня является удорожание строительства.
Ход строительства важнейших объектов социальной сферы обсудили в Правительстве СО
К участию в играх дивизионов приглашаются школьные команды КВН всех муниципалитетов Самарской области. 
В Самаре пройдут игры «Системы юниор лиг КВН Самарской области»
С приближением выходных дней сотрудники ГИБДД традиционно переходят на усиленный режим несения службы.
В регионе в предстоящие выходные дни вновь пройдут широкомасштабные рейды ГИБДД
В целях эффективного обеспечения уборки просьба не оставлять личный транспорт на указанных участках дорог!
С каких улиц Самары ночью будут вывозить снег
Наверх
Самара  -7 °C, Тольятти  -9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 116.75
-3.63
EUR 128.95
-4.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В регионе в предстоящие выходные дни вновь пройдут широкомасштабные рейды ГИБДД
Всероссийская патриотическая акция железнодорожников «Своих не бросаем» прошла в Самаре
На ж/д вокзале  Самары росгвардейцы провели флешмоб, посвященный Международному женскому дню
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Лекарства в аптеках Самарской области были, есть и будут

11 марта 2022 17:33
76
Росздравнадзор ведет постоянный мониторинг ситуации.

По информации Росздравнадзора по Самарской области, за последний месяц на территории региона не зарегистрировано фактов предельного завышения цен на лекарственные препараты из перечня жизненно важных. И прогноза такого нет – фармкомпании не уходят с российского рынка.  

«Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения постоянно ведет мониторинг лекарств из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.  Министерством РФ ежегодно регистрируются предельные производители лекарственных средств из перечня жизненно важных, которые не могут повышаться выше допустимого показателя.

Также размер максимальной платы за лекарства законодательно определен и не может быть увеличен в одностороннем порядке.

На сегодняшний день дефицита и подорожания лекарств не наблюдается, соответственно в розничной сети лекарственных препаратов достаточное количество, как в государственном секторе, так и в частном», - прокомментировал Антон Еремеев, руководитель территориального органа Росздравнадзора по Самарской области.

О стабильности в сфере поставок лекарственных препаратов заявляют и в Ассоциации международных фармацевтических производителей (AIPM).

В РФ не зафиксировано ни одного случая отказа международных фармацевтических компаний от поставок лекарственных препаратов. Индустрия готова продолжать работать, как и прежде, сообщил исполнительный директор Ассоциации Владимир Шипков.

По информации Шипкова, международная индустрия подтверждает готовность продолжать осуществлять поставки лекарственных препаратов в Россию, о чем исполнительный директор AIPM письменно сообщил министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко и главе Минпромторга Денису Мантурову.

Тем не менее, Шипков отмечает небольшие проблемы с поставками препаратов из-за транспортных и логистических трудностей.

«Каждый день ситуация в этой части меняется, нет никакого постоянства. Но в основном пока индустрии удается самостоятельно решать те задачи с поставками, используя разные формы и подходы. И до сих пор удавалось не слишком затягивать время поставок. Но ситуация, безусловно, нестабильная», - сказал Шипков.

Он сообщил, что европейские, международные коллеги уже обратились в Европейскую комиссию с просьбой при вводимых санкционных ограничениях не распространять ограничения на лекарственные препараты и медицинские изделия и, по возможности, обеспечить «зеленые коридоры» поставок, которые были надлежащим образом отрегулированы в условиях первой волны борьбы с COVID-19.

Он добавил, что Ассоциация одновременно ведет пристальный, профессиональный мониторинг всех поставок препаратов. 

 

Фото из открытых источников

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
Росздравнадзор ведет постоянный мониторинг ситуации.
11 марта 2022  17:33
Лекарства в аптеках Самарской области были, есть и будут
76
Врач предупредила об опасности популярных успокаивающих средств
11 марта 2022  12:47
Врач предупредила об опасности популярных успокаивающих средств
205
Проверить наличие того или иного препарата в аптеках можно на интернет-ресурсах. Сегодня они есть практически у каждой аптечной сети.
10 марта 2022  17:30
Минздрав СО: дефицита лекарственных препаратов не наблюдается, нет необходимости делать запасы
496
Запасов достаточно, поскольку большую часть препаратов инсулина производят внутри страны.
10 марта 2022  16:58
В России запасов инсулина достаточно
476
Информация о доступности лекарственных препаратов в розничных аптеках Самарской области
10 марта 2022  13:51
Информация о доступности лекарственных препаратов в розничных аптеках Самарской области
487
Основные мировые производители инсулинов подтвердили продолжение работы в России
10 марта 2022  12:59
Основные мировые производители инсулинов подтвердили продолжение работы в России
430
Дефицит витамина D наблюдается у 52% самарцев
10 марта 2022  11:52
Дефицит витамина D наблюдается у 52% самарцев
396
За год в рамках кадровых программ в медучреждения региона трудоустроилось 140 специалистов.
9 марта 2022  16:42
По программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в регионе планируется привлечь более 100 врачей и 40 фельдшеров
733
Более 1000 жителей поселка Краснооктябрьский будут получать медицинскую помощь в новых условиях
8 марта 2022  13:42
Более 1000 жителей поселка Краснооктябрьский будут получать медицинскую помощь в новых условиях
1092
Более 1000 жителей поселка Краснооктябрьский будут получать медицинскую помощь в новых условиях.
7 марта 2022  22:12
В поселке Краснооктябрьский завершается капитальный ремонт офиса врача общей практики
1287
Весь список
Новости медицины
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
5471
Весь список
В центре внимания
Паблики проекта «Объясняем.рф» начали работу в Самарской области
11 марта 2022  12:53
Паблики проекта «Объясняем.рф» начали работу в Самарской области
217
мастера российских регионов общими усилиями вручную вышивают карту нашей необъятной Родины
11 марта 2022  11:52
Мастера российских регионов общими усилиями вручную вышивают карту нашей необъятной Родины
218
У героя специальной военной операции по защите мира в ДНР и ЛНР остались мать и младшая сестра. 
10 марта 2022  14:37
В Красноярском районе простились с погибшим при исполнении национального долга бойцом
1841
Представили нового Самарского академического театра драмы
10 марта 2022  13:37
Представили нового Самарского академического театра драмы
500
«Единая Россия» предложила выделить на поддержку сельхозпроизводителей 25 млрд рублей в период посевной.
9 марта 2022  20:16
Дмитрий Азаров на всероссийском партийном совещании предложил дополнительные меры поддержки граждан и экономики региона 
1953
Весь список