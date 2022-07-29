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Кошкинская ЦРБ проводит активную работу по привлечению медицинских кадров

29 июля 2022 16:31
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Врач-невролог Нина Козырькова переехала в Кошкинский район Самарской области из Республики Татарстан.

Кошкинская центральная районная больница проводит активную работу по привлечению медицинских кадров. В этом году коллектив учреждения пополнили участники программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» — врач-невролог Нина Козырькова и медицинская сестра Нафиса Хакимова.

Врач-невролог Нина Козырькова переехала в Кошкинский район Самарской области из Республики Татарстан.

 «Я родилась в городе Нурлат, — рассказала Нина Николаевна. — После школы окончила лечебный факультет Казанского государственного медицинского университета по специальности "Лечебное дело".
Затем обучалась на факультете "Неврология с основами медико-социальной экспертизы" Санкт-Петербургского института усовершенствования врачей-экспертов Минтруда России. Работала врачом по медико-социальной экспертизе, а также врачом-неврологом в Казани».

В марте 2022 года Нина Николаевна приступила к обязанностям врача-невролога Кошкинской больницы.

 «В Кошкинском районе проживает более 21 тысячи человек, в том числе много жителей старшего возраста, которым помощь невролога необходима, — отметила Нина Николаевна. — Для меня очень важно чувствовать себя нужной, ощущать, что я своей работой помогаю людям сохранить жизнь и здоровье. Общение с пациентами в сельской местности приносит мне особое удовольствие. Кроме того, я всегда любила учиться, и опыт, который я здесь приобретаю, бесценен».

В этом году в рамках реализации программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в медучреждения региона планируется привлечь более 100 врачей и 40 фельдшеров.

 

Фото:   минздрав СО

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