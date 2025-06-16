Команда Тольяттинской станции скорой медпомощи заняла призовое место в соревнованиях по профмастерству

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Команда специалистов Тольяттинской станции скорой медицинской помощи заняла третье место в открытых республиканских соревнованиях по профессиональному мастерству "Вызов-2025" среди специалистов служб, участвующих в ликвидации последствий ЧС и ДТП. Мероприятие прошло в Республике Коми, собрав 24 команды со всей России.

В этом году Тольяттинская СМП отправилась на соревнования в составе 2 команд - организация уже в третий раз принимает в конкурсе. В общекомандном зачете одна из команд, представляющих Тольяттинскую "скорую", заняла третье место.

Участники прошли четыре этапа испытаний:

теоретический - тестирование и решение ситуационной задачи "Медицинская сортировка";

политравма – отработка сортировки пострадавших и навыков первой помощи;

экстренная помощь пациенту с острым заболеванием, где бригада решает диагностическую задачу и демонстрирует навыки расширений СЛР;

манипуляции;

Помимо призового места в общем зачете команда завоевала 6 грамот на отдельных этапах. Особенно отличился водитель Тольяттинской станции скорой медицинской помощи Олег Куличкин, показавший лучший результат в России в конкурсе вождения.

«Для нас эти соревнования — не только престиж, но и бесценный опыт. Во время подготовки сотрудники оттачивают мастерство, а студенты-медики учатся работать в реальных условиях. Например, после одного из мастер-классов молодой специалист воспользовался полученными навыками и смог грамотно оказать помощь пациенту при клинической смерти. Спасенная жизнь для нас — всегда огромная победа», - отметил главный врач Тольяттинской станции скорой медпомощи Александр Пастушок.

Подобные соревнования повышают уровень профессионализма медицинских работников экстренных служб, это, в свою очередь, влияет на качество помощи в критических ситуациях.

Фото: минздрав СО