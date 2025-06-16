Я нашел ошибку
Главные новости:
Коэффициент для оплаты воды в квартирах без счетчиков увеличат с 1,5 до 3.
Минстрой предложил увеличить плату за воду в квартирах без счетчиков в 2 раза
Мероприятие прошло в Республике Коми, собрав 24 команды со всей России.
Команда Тольяттинской станции скорой медпомощи заняла призовое место в соревнованиях по профмастерству
На первом этапе проектный офис сфокусирует внимание на задачах по развитию потенциала реки Волги и ее основных притоков.
Губернатор Вячеслав Федорищев возглавил проектный офис по развитию речных акваторий
Будьте внимательны и осторожны!
Ночью 17 июня местами в Самарской области сохранятся грозы
Водитель автомобиля Mercedes и пассажир Chery Exeed обратились за медицинской помощью.
На улице Арена 2018 в Самаре столкнулись две иномарки
Приговором суда осужденным назначено наказание в виде принудительных работ на срок от 2 до 3 лет.
Бывшие руководители коммерческих структур региона признаны виновными в уклонении от уплаты налогов
Так, возле одного из озер Новокуйбышевска, находящегося в городской черте, полицейские совместно со спасателями провели разъяснительные беседы с детьми и их родителями, направленные на соблюдение правил безопасного поведения подрастающего поколения на вод
Полицейские региона проводят регулярные рейды по популярным местам отдыха граждан
Были проведены спортивные соревнования и творческие конкурсы.
В учреждениях УФСИН России по Самарской области прошли праздничные мероприятия, посвящённые Дню России
Наверх
Самара  +23 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79
0.4
EUR 90.01
0.22
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет пешеходная экскурсия «История улицы Саратовской»
Бесплатные мероприятия, которые пройдут в Самаре 15 июня
День России: более 2,5 тысяч человек приняли участие в забеге «Королева спорта» в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Команда Тольяттинской станции скорой медпомощи заняла призовое место в соревнованиях по профмастерству

16 июня 2025 20:28
82
Мероприятие прошло в Республике Коми, собрав 24 команды со всей России.

Команда специалистов Тольяттинской станции скорой медицинской помощи заняла третье место в открытых республиканских соревнованиях по профессиональному мастерству "Вызов-2025" среди специалистов служб, участвующих в ликвидации последствий ЧС и ДТП. Мероприятие прошло в Республике Коми, собрав 24 команды со всей России.

В этом году Тольяттинская СМП отправилась на соревнования в составе 2 команд - организация уже в третий раз принимает в конкурсе. В общекомандном зачете одна из команд, представляющих Тольяттинскую "скорую", заняла третье место.

Участники прошли четыре этапа испытаний:
теоретический - тестирование и решение ситуационной задачи "Медицинская сортировка";
политравма – отработка сортировки пострадавших и навыков первой помощи;
экстренная помощь пациенту с острым заболеванием, где бригада решает диагностическую задачу и демонстрирует навыки расширений СЛР;
манипуляции;

Помимо призового места в общем зачете команда завоевала 6 грамот на отдельных этапах. Особенно отличился водитель Тольяттинской станции скорой медицинской помощи Олег Куличкин, показавший лучший результат в России в конкурсе вождения.

«Для нас эти соревнования — не только престиж, но и бесценный опыт. Во время подготовки сотрудники оттачивают мастерство, а студенты-медики учатся работать в реальных условиях. Например, после одного из мастер-классов молодой специалист воспользовался полученными навыками и смог грамотно оказать помощь пациенту при клинической смерти. Спасенная жизнь для нас — всегда огромная победа», - отметил главный врач Тольяттинской станции скорой медпомощи Александр Пастушок.

Подобные соревнования повышают уровень профессионализма медицинских работников экстренных служб, это, в свою очередь, влияет на качество помощи в критических ситуациях.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Тольятти

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Руководитель министерства здравоохранения Самарской области Андрей Орлов передал поздравление от губернатора Вячеслава Федорищева.
15 июня 2025, 14:25
В Тольятти прошло чествование медицинских работников
Руководитель министерства здравоохранения Самарской области Андрей Орлов передал поздравление от губернатора Вячеслава Федорищева. Общество
443
Среди основных задачи дежурной бригады оказание скорой медицинской помощи пострадавшим при пожарах, угрозах развития чрезвычайных ситуаций, дежурства при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей и др.
27 мая 2025, 17:11
В Тольятти на базе горбольницы № 4 открыто новое подразделение областного центра медицины катастроф
Среди основных задачи дежурной бригады оказание скорой медицинской помощи пострадавшим при пожарах, угрозах развития чрезвычайных ситуаций, дежурства при... Общество
465
Опухоль занимала практически весь брюшной отдел.
06 мая 2025, 14:42
Тольяттинские врачи успешно удалили у пациентки 16-килограммовую опухоль
Опухоль занимала практически весь брюшной отдел. Здравоохранение
1610
Здравоохранение
Мероприятие прошло в Республике Коми, собрав 24 команды со всей России.
16 июня 2025  20:28
Команда Тольяттинской станции скорой медпомощи заняла призовое место в соревнованиях по профмастерству
82
На встрече обсудили планы трудоустройства молодых специалистов и меры поддержки.
16 июня 2025  15:59
Андрей Орлов встретился с выпускниками и ординаторами Самарского государственного медицинского университета
235
 Если в молодости вы привыкли заниматься спортом, эта полезная привычка будет поддерживать здоровье на протяжении всей жизни.
16 июня 2025  15:47
‍Эксперт СамГМУ Олег Фатенков: "Физическая активность в молодости напрямую влияет на продолжительность жизни"
190
Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов поблагодарил коллег за ежедневный труд во благо здоровья жителей региона.
15 июня 2025  14:50
Андрей Орлов вручил представителям отрасли ведомственные и государственные награды
410
Самарской областной клинической станции переливания крови вручили медаль и диплом за достижения в области развития донорства крови и донорства костного мозга в рамках года 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
14 июня 2025  14:42
Самарская станция переливания крови - в числе победителей Всероссийской эстафеты «Доноры крови- наследники победы»
861
Помимо конференции в Струковском саду были организованы зоны презентаций и тематические мастер-классы.
11 июня 2025  19:19
В Самаре прошел VII ежегодный антинаркотический форум
792
 Зависимость формируется в 2–3 раза быстрее, чем у мужчин.
11 июня 2025  14:24
Самарский врач-психиатр-нарколог рассказал, почему для женщин алкоголь опаснее, чем для мужчин
657
Более 1500 жителей села будут получать всю необходимую первичную медико-санитарную помощь в обновленном офисе.
11 июня 2025  14:11
В селе Верхняя Подстепновка обновлён офис врача общей практики
553
Состоялась церемония торжественного возложения цветов к скульптурной композиции «Наследие и наставничество».
10 июня 2025  15:24
В преддверии профессионального праздника в Самаре почтили память медицинских работников разных поколений
783
Губернатор Вячеслав Федорищев: отделение диализа в больнице им. Пирогова стало самым передовым в регионе
10 июня 2025  10:24
Губернатор Вячеслав Федорищев: отделение диализа в больнице им. Пирогова стало самым передовым в регионе
612
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
14893
Весь список
В центре внимания
Назначен гендиректор АО «РКЦ
16 июня 2025  13:32
Назначен гендиректор АО «РКЦ "Прогресс"»
240
Вячеслав Федорищев поздравил медицинских работников Самарской области с профессиональным праздником
15 июня 2025  12:37
Вячеслав Федорищев поздравил медицинских работников Самарской области с профессиональным праздником
1020
Наконец прохладно: в Самарской области ожидают сильный дождь
15 июня 2025  11:20
Наконец прохладно: в Самарской области ожидают сильный дождь
362
В Самаре обновят автобусы на маршрутах № 1 и № 50
14 июня 2025  12:34
В Самаре обновят автобусы на маршрутах №1 и №50
518
В Новокуйбышевске беспилотники пытались атаковать промышленное предприятие
14 июня 2025  10:36
В Новокуйбышевске беспилотники пытались атаковать промышленное предприятие
652
Весь список