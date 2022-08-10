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Из Самарской областной детской больницы выписали близнецов, которые родились раньше срока

10 августа 2022 19:59
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Малыши Александр и Артём почти месяц находились под наблюдением врачей.

На днях из отделения патологии новорожденных и недоношенных детей Самарской областной детской клинической больницы им. Н.Н. Ивановой выписали малышей Александра и Артёма. Почти месяц близнецы находились под наблюдением врачей.

У супругов Казаковых растет старшая дочка 7 лет, о том, что они станут многодетными родителями, узнали не сразу. Как рассказала мама Екатерина, радостную новость об ожидании двух малышей им сообщили на 3 месяце беременности.

Мальчики родились на 34 неделе беременности в Самарском областном клиническом кардиологическом диспансере им. В.П. Полякова. После они были доставлены в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей больницы имени Ивановой.

«Беременность протекала тяжело, - рассказала мама Екатерина. - Поэтому меня госпитализировали в кардиодиспансер. После проведения необходимых обследований врачи приняли решение экстренно оперировать, чтобы спасти жизни детям и мне. Около недели малыши находились одни в отделении патологии новорожденных детской больницы. На собственном примере мы убедились, что медпомощь детям в Самаре организована на высоком уровне. Медики отзывчивые, все объясняют, помогают, в палатах чисто, все обследования делают. А во время оформления документов мы были приятно удивлены, что от нашего губернатора Дмитрия Игоревича, мы получили единовременную выплату за рождение двойни, спасибо всем!»

Артему и Александру провели необходимые исследования. В отделении они провели около 4-х недель. Первоначально кушали через зонд. Сейчас малыши чувствуют себя хорошо и вместе с большой многодетной семьей отправились домой.

«В нашем отделении ежегодно пролечивается около 1300 недоношенных и доношенных новорожденных детей, - рассказала заведующая отделением Ольга Баранова. - Все детки проходят комплекс исследований и осмотры необходимых специалистов», сообщает пресс-служба минздрава СО.

 

Фото:   минздрав СО

 

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