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Игорь Комаров и Дмитрий Азаров проверили подготовку к работе нового корпуса детской инфекционной больницы

16 марта 2023 19:41
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Самарская областная детская инфекционная больница оказывает круглосуточную медицинскую помощь инфекционного профиля жителям Самары и губернии.

В четверг, 16 марта, Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров и губернатор Дмитрий Азаров проинспектировали новый корпус Самарской областной детской инфекционной больницы на ул. Шверника.

Развитие детского здравоохранения, создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям — одно из важных направлений национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. Глава региона уделяет особое внимание работе по укреплению системы здравоохранения, в том числе улучшению условий оказания медицинской помощи детям.

Самарская областная детская инфекционная больница оказывает круглосуточную медицинскую помощь инфекционного профиля жителям Самары и губернии. Это дети, подростки и их родные с капельными инфекциями, с острыми нейроинфекциями бактериальной и вирусной этиологии, ОРВИ, в том числе осложненными бронхитами и пневмонией.

Как рассказал Главный врач Самарской областной инфекционной больницы Сергей Китайчик, о строительстве нового корпуса медики мечтали много лет. «Три губернатора до этого обещали, четвертый губернатор сказал: должно быть сделано. И сделано. Я констатирую факт. Мы очень ждем этот корпус. Коллектив мечтает о том, чтобы скорее приступить к работе в нем», — отметил он.

Новое здание было остро необходимо, так как существующий корпус часто оказывался переполнен. Потребность в дополнительных местах особенно ощущалась в сезоны подъема заболеваемости ОРВИ, коронавирусной инфекции, других инфекционных заболеваний. «Разговоры о том, что такая больница нужна, при том уникальном профессиональном кадровом составе, который есть здесь, действительно были давно. Рад, что удалось реализовать», — подчеркнул глава региона.

Строительство корпуса на 100 коек началось благодаря инициативе Дмитрия Азарова в мае 2021 года. Губернатору удалось отстоять интересы региона на уровне Правительства РФ и добиться выделения более 640 млн рублей из федерального бюджета. Еще более 700 млн рублей составило финансирование из бюджета региона. Работы велись с опережением графика, благодаря чему уже в ближайшее время подразделение планируется ввести в эксплуатацию. Сейчас в здание уже завезено оборудование, идет настройка и отладка всех систем.

В этом корпусе есть возможность оказывать экстренную и неотложную помощь как детям, так и взрослым с различными инфекционными заболеваниями в круглосуточном режиме.

Игорь Комаров и Дмитрий Азаров осмотрели палаты, кабинеты врачей, лабораторные помещения.

Новый корпус областной больницы отвечает современным стандартам оказания помощи и инфекционной безопасности. Он спроектирован с учетом современных подходов к организации работы детского инфекционного стационара — маршрутизация обеспечивает изоляцию и разделение потоков пациентов, безопасность медицинского персонала. В корпусе 3 инфекционных отделения, в том числе 6 реанимационных коек, оснащенных современным оборудованием. Предусмотрены боксы для больных с особо опасными инфекциями, боксы для маломобильных граждан, изоляционно-диагностические боксы. Все они маломестные — предназначены для госпитализации 1-2 пациентов.

Как пояснил министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян, на завершающем этапе идет монтаж и установка отдельных видов оборудования, ведется подготовка к лицензированию.

«Армен Сисакович, все должно быть полностью готово, никаких недоделок, – под личную ответственность. Объект для нас крайне важен», — дал поручение Глава региона.

В реанимационных палатах есть места для детей всех возрастов. Палаты оснащены всем необходимым реанимационным оборудованием, есть аппарат искусственной вентиляции легких, мониторы слежения, аппаратура для проведения внутривенной терапии. «Каждая боксированная реанимационная палата оснащена двумя кислородными точками. Это было очень актуально в период пандемии новой  коронавирусной инфекции. Равно как и каждое койкоместо здесь имеет свою кислородную точку, то есть 100 мест — 100 кислородных точек. В целом мощности этого корпуса при ухудшении эпидситуации позволят принять до 250 пациентов с одной инфекцией», — рассказал министр.

Кроме того, в новом корпусе также реализована, по словам Сергея Китайчика, давняя мечта медиков, — предусмотрена возможность оказывать помощь крайне тяжелым больным, которым требуется хирургическое вмешательство. «По сути это противошоковая операционная, — пояснил Армен Бенян. — Здесь есть все необходимое оборудование реанимационное, для интенсивной терапии, слежения, кислород, диагностическое оборудование: аппарат УЗИ, переносной рентгеновский аппарат». 

На втором этаже нового корпуса располагается лабораторный комплекс. Бактериологическая, серологическая и ПЦР-лаборатории позволят выполнять все виды исследований, необходимых для этиологической расшифровки инфекционных заболеваний. Все оборудование получено, идет подготовка для получения санитарно-эпидемиологического заключения.

Дмитрий Азаров отметил, что новый корпус оснащен отдельной системой мониторинга состояния пациентов, а также системой безопасности. На прилегающей территории также есть камеры видеонаблюдения.

Оказывать медицинскую помощь в новом стационаре будут более 160 сотрудников.

«Объект впечатляет. На самом деле, он практически готов, и сейчас устанавливают оборудование, приступают к пуско-наладочным работам. 15 апреля должна быть получена лицензия, и главврач заверил, что с 1 июня будут готовы принимать пациентов. Изначально корпус должен был быть готов до конца года, и то, что полгода сэкономили, — очень серьезный фактор», — отметил полпред Президента.

В 2023 году работа по модернизации здравоохранения продолжается. Реконструируется центральная больница в Нефтегорске, строится поликлиника на 700 посещений в смену в поселке Волгарь Самары, возводится детское отделение психиатрической больницы в Самаре. Запланировано построить 21 модульное здание для фельдшерско-акушерских пунктов, офисов врача общей практики, завершить ремонт 50 объектов медорганизаций.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

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Здравоохранение
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