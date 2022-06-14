Хирурги детской областной больницы спасли в Самаре новорождённого спустя 3 дня после его появления на свет

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В Самаре хирурги областной детской клинической больницы имени Н.Н. Ивановой прооперировали малыша с редкой врожденной патологией кишечника- мальротация. Обычно эта аномалия встречается достаточно редко – примерно в одном случае на 6 тысяч новорожденных детей. С начала этого года в детской больнице прооперировали трое детей с такой патологией.

Ян родился накануне 9 марта. Первые сутки малыш находился рядом с мамой, много спал. «В связи с ухудшением состояния в два часа ночи врачи у меня забрали ребенка, - вспоминает мама Яна. - На следующее утро мне сказали, что у ребёнка может быть патология кишечника».

Маленького пациента доставили с кишечной непроходимостью в отделение реанимации недоношенных и новорожденный детей больницы имени Ивановой из Сызрани машиной службы санавиации. После дополнительного обследования у Яна обнаружили редкую аномалию - мальротацию, при которой кишечник занимает неправильное место в брюшной полости ещё во время внутриутробного развития. Малышу потребовалось экстренное хирургическое вмешательство. Ребенку провели сложнейшую операцию, выполнил её заведующий хирургическим отделением Евгений Новожёнов.

«С моим учителем Александром Касымовичем мы проводили много таких операций, он и мне доверял их делать, поэтому здесь идёт преемственность опыта. Он разработал уникальные подходы, которые мы освоили и продолжаем его труд, немного внося свой почерк. После кратковременной подготовки ребёнок был взят в операционную, где его прооперировали. Мальротации не всегда являются классическими, они в какой-то мере нестандартные, приходится очень внимательно разбирать все спайки. Если останется где-то хоть одна, то будет опять клиника кишечной непроходимости. И это требует от хирурга ювелирной работы. Всё получилось, ребёнок здоров и со спокойной душой мы отпускаем его домой», - рассказывает Евгений Новоженов.

Только с начала этого года в Самарской областной детской клинической больнице имени Ивановой прооперировано 3-е детей с данной патологией.

Оказание своевременной и качественной медицинской помощи ведётся при поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Идёт переоснащение медучреждений новым высокотехнологичным оборудованием, специалисты непрерывно повышают свой профессиональный уровень, применяют новейшие методы лечения пациентов. Благодаря этому наш регион выходит на совершенно новый уровень оказания медицинской помощи по многим направлениям. В том числе, и в хирургии новорожденных.

«Врачи и медсестры отзывчивые, - рассказывает мама Яна Валерия. - По состоянию всегда всё говорили достаточно доступно, и через полторы недели после операции мы уже были в более менее хорошем состоянии, а через месяц, ближе к полутора, мы перевелись уже в обычную палату, где я была с ним рядом. Уехали на месяц домой, и вот приехали на заключительную операцию, нам закрыли стому. Ян кушает хорошо и самостоятельно ходит в туалет».

1,5 месяца Ян провёл в отделении реанимации недоношенных и новорожденных детей.

«Специалисты отделения осуществляют контроль за всеми процессами, за диагностикой, за подготовкой к операции, за ходом операции, за послеоперационным ведением. После операции таких детишек мы выхаживаем, очень тщательно следим за всеми параметрами, - отметила заведующая отделением Ирина Садовская. - Контролируем, чтобы ни в коем случае новорожденному ребёнку не было больно. Постепенно начинаем кормление».

Сейчас Ян вместе с мамой уже дома. Со временем малыш полностью восстановится. Врачи не сомневаются в том, что мальчик теперь будет расти здоровым и крепким малышом.

Ежегодно в больнице имени Н.Н. Ивановой стационарную помощь получают более 17 тысяч детей и более 50 тысяч обращаются амбулаторно. Высокотехнологичная медицинская помощь ежегодно оказывается более 700 детям.

Фото: пресс-служба облправительства