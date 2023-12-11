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Главный педиатр Тольятти: как уберечь детей от вирусных инфекций

11 декабря 2023 19:19
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У детей младшего возраста грипп может протекать с осложнениями - такими, как отит, который может вызвать ухудшение слуха.

Чем опасен грипп для маленьких детей? Не поздно ли делать прививку от гриппа в декабре? Какие ещё меры помогут уберечь ребенка от вирусных инфекций?

Главный внештатный специалист педиатр министерства здравоохранения Самарской области по г.о. Тольятти, главный врач Тольяттинской городской детской клинической больницы Светлана Гаршина:

"Дети, особенно младшего возраста, переносят грипп очень тяжело - с высокой температурой, сильным кашлем, недомоганием и головной болью.

У детей младшего возраста грипп может протекать с осложнениями - такими, как отит, который может вызвать ухудшение слуха. Перенесенная пневмония впоследствии может привести к частым простудным заболеваниям, особенно с поражением бронхо-легочной системы, лихорадкой с приступами и поражением центральной нервной системы.

Одно из самых грозных осложнений гриппозной инфекции у детей - развитие либо бактериальной, либо вирусной пневмонии. Болезнь протекает значительно тяжелее, часто с осложнениями в виде плевритов и развития лёгочной деструкции. Грипп так же, как и другие вирусные инфекции, является сильным иммунодепрессантом, который часто вызывает развитие вторичного иммунодефицитного состояния.

Вакцинация от гриппа на сегодняшний момент - единственный способ защитить ребенка от тяжелого течения болезни. После прививки иммунитет формируется в течение нескольких недель. Поэтому в ближайшие дни можно успеть пройти вакцинацию - защитить ребенка, себя и своих родственников и встретить новогодние каникулы здоровыми.

Для защиты от инфекций также необходимо:
- соблюдать санитарно-гигиенические нормы,
- регулярно мыть руки,
- проветривать помещение,
- проводить влажную уборку и, конечно же, избегать контакта с инфекционными больными.

Общеукрепляющие мероприятия для детей :
- важно упорядочить режим дня,
- обеспечить достаточную продолжительность сна,
- полноценно сбалансированно питаться,
- гулять на свежем воздухе с учётом погодных условий
- ограничить посещение многолюдных общественных мест".

 

Фото:   минздрав СО

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