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Главный педиатр региона: «Лучшая профилактика ожирения у детей и подростков — приверженность всей семьи ЗОЖу»

20 января 2024 17:59
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Профилактика и коррекция ожирения у детей и подростков включает изменение стереотипов питания, физическую активность, отказ от вредных привычек.

Заболевания сердца, сахарный диабет и поражения суставов — лишь часть хронических заболеваний, которым подвержены дети и подростки с избыточным весом.

Как снизить риски и помочь ребенку?

Рассказывает главный внештатный педиатр министерства здравоохранения Самарской области, заведующий кафедрой факультетской педиатрии СамГМУ, доктор медицинских наук Галина Порецкова:

«Избыточная масса тела формируется постепенно. Со временем избыток веса приводит к непереносимости физических нагрузок, постоянной одышке и психологическим проблемам.

 Риск развития избыточной массы тела есть практически во все периоды роста ребёнка, включая первый год жизни. Снизить его может мама во время беременности — ведя здоровый образ жизни и контролируя объем порций. Вскармливание грудным молоком также способствует правильному метаболизму ребёнка.

Чаще всего детей с избыточным весом имеются такие пищевые привычки, как:
- склонность к частым перекусам,
- привычка постоянно что-то жевать при просмотре телевизора и использовании гаджетов,
- отказ есть здоровую пищу: мясные и молочные продукты, овощи и фрукты.

Профилактика и коррекция ожирения у детей и подростков включает изменение стереотипов питания, физическую активность, отказ от вредных привычек.

 Рекомендуется 5-разовый прием пищи, с исключением больших интервалов, ужин не позднее чем за 2 часа до сна.

 Диета должна быть сбалансированной, включать достаточно белков, микроэлементов и витаминов. Важно ограничить потребление жиров — преимущественно животного происхождения, — легко усвояемых углеводов и поваренной соли. Скорректировать рацион поможет врач-педиатр.

 Необходимо сочетать диету с увеличением физической активности. Важно, чтобы занятия приносили ребенку удовольствие. Постарайтесь разделить это время с ним. Лучшая профилактика ожирения у детей и подростков — приверженность всей семьи здоровому образу жизни».

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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