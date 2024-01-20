Главный педиатр региона: «Лучшая профилактика ожирения у детей и подростков — приверженность всей семьи ЗОЖу»

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Заболевания сердца, сахарный диабет и поражения суставов — лишь часть хронических заболеваний, которым подвержены дети и подростки с избыточным весом.



Как снизить риски и помочь ребенку?



Рассказывает главный внештатный педиатр министерства здравоохранения Самарской области, заведующий кафедрой факультетской педиатрии СамГМУ, доктор медицинских наук Галина Порецкова:



«Избыточная масса тела формируется постепенно. Со временем избыток веса приводит к непереносимости физических нагрузок, постоянной одышке и психологическим проблемам.



Риск развития избыточной массы тела есть практически во все периоды роста ребёнка, включая первый год жизни. Снизить его может мама во время беременности — ведя здоровый образ жизни и контролируя объем порций. Вскармливание грудным молоком также способствует правильному метаболизму ребёнка.



Чаще всего детей с избыточным весом имеются такие пищевые привычки, как:

- склонность к частым перекусам,

- привычка постоянно что-то жевать при просмотре телевизора и использовании гаджетов,

- отказ есть здоровую пищу: мясные и молочные продукты, овощи и фрукты.



Профилактика и коррекция ожирения у детей и подростков включает изменение стереотипов питания, физическую активность, отказ от вредных привычек.



Рекомендуется 5-разовый прием пищи, с исключением больших интервалов, ужин не позднее чем за 2 часа до сна.



Диета должна быть сбалансированной, включать достаточно белков, микроэлементов и витаминов. Важно ограничить потребление жиров — преимущественно животного происхождения, — легко усвояемых углеводов и поваренной соли. Скорректировать рацион поможет врач-педиатр.



Необходимо сочетать диету с увеличением физической активности. Важно, чтобы занятия приносили ребенку удовольствие. Постарайтесь разделить это время с ним. Лучшая профилактика ожирения у детей и подростков — приверженность всей семьи здоровому образу жизни».

Фото: минздрав СО