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Главный инфекционист региона: "Предотвратить распространение любого инфекционного заболевания помогает вакцинопрофилактика"

21 апреля 2025 21:10
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Корь - инфекция, которая передается воздушно-капельным путем.

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням министерства здравоохранения Самарской области Елена Стребкова:

"Корь - инфекция, которая передается воздушно-капельным путем. Предотвратить распространение любого инфекционного заболевания помогает вакцинопрофилактика.

Иммунная прослойка от кори должна быть значительной — порядка 98% населения. Это поможет прекратить передачу вируса от человека к человеку. Все родители должны помнить: в соответствии с национальным календарем прививок проводится плановая иммунизация детей в 12 месяцев и 6 лет. Также проводится вакцинация взрослых: тех, кто не болел и у кого нет сведений о ранее сделанных прививках, а также тех, кто был в контакте с заболевшим.

В случае если человек, который ранее не болел и не прививался, находился в контакте с заболевшим, то ему показана вакцинация по эпидемическим показаниям. Она проводится в установленный срок в течение первых 72 часов с момента контакта с инфицированным. Также в определённых случаях сроки иммунизации могут продлеваться до 7 календарных дней.

Корь опасна тем, что этот вирус поражает многие органы и системы. Для взрослых наибольшая опасность – это развитие коревого энцефалита, то есть поражения головного мозга. И последствия этого осложнения очень опасны для жизни. Против этого заболевания есть вакцина, надо просто защититься".

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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