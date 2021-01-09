Где в Самарской области подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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9 января в Самарской области подтверждено 283 случая новой коронавирусной инфекции:



- 108 в г. Самара

- 89 в г. Тольятти

- 13 в Красноярском районе

- 8 в Богатовском районе

- 7 в Кинель-Черкасском районе

- 7 в Волжском районе

- 7 в г. Отрадный

- 6 в Кинельском районе

- 5 в г. Кинель

- 5 в Красноармейском районе

- 5 в Пестравском районе

- 4 в г. Сызрань

- 4 в г. Похвистнево

- 2 в г. Новокуйбышевск

- 2 в Похвистневском районе

- 2 в Хворостянском районе

- 2 в Исаклинском районе

- 1 в Большеглушицком районе

- 1 в Ставропольском районе

- 1 в Челно-Вершинском районе

- 1 в Шигонском районе

- 1 в г. Чапаевск

- 1 в Безенчукском районе

- 1 в Камышлинском районе



243 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 40 человек выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 34043 случая коронавируса.



Скончались 690 человек (нарастающим итогом), в том числе

женщины 70, 70, 71, 73, 79 лет, мужчины 74, 80, 80, 86, 89, 90 лет, страдавшие заболеванием сердечно-сосудистой системы; женщина 62 лет.

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 21,61, по стране - 42,04.

Коэффициент летальности в области - 2,03, в стране - 1,82.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7955, нарастающим итогом 1527209, передает пресс-служба оперштаба СО.