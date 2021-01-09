Где в Самарской области подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

9 января в Самарской области подтверждено 283 случая новой коронавирусной инфекции:
- 108 в г. Самара
- 89 в г. Тольятти
- 13 в Красноярском районе
- 8 в Богатовском районе
- 7 в Кинель-Черкасском районе
- 7 в Волжском районе
- 7 в г. Отрадный
- 6 в Кинельском районе
- 5 в г. Кинель
- 5 в Красноармейском районе
- 5 в Пестравском районе
- 4 в г. Сызрань
- 4 в г. Похвистнево
- 2 в г. Новокуйбышевск
- 2 в Похвистневском районе
- 2 в Хворостянском районе
- 2 в Исаклинском районе
- 1 в Большеглушицком районе
- 1 в Ставропольском районе
- 1 в Челно-Вершинском районе
- 1 в Шигонском районе
- 1 в г. Чапаевск
- 1 в Безенчукском районе
- 1 в Камышлинском районе
243 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 40 человек выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 34043 случая коронавируса.
Скончались 690 человек (нарастающим итогом), в том числе
женщины 70, 70, 71, 73, 79 лет, мужчины 74, 80, 80, 86, 89, 90 лет, страдавшие заболеванием сердечно-сосудистой системы; женщина 62 лет.
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 21,61, по стране - 42,04.
Коэффициент летальности в области - 2,03, в стране - 1,82.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7955, нарастающим итогом 1527209, передает пресс-служба оперштаба СО.
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