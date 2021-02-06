Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

6 февраля в регионе подтверждено 302 случая новой коронавирусной инфекции:
- 110 в г. Самара
- 81 в г. Тольятти
- 10 в г. Чапаевск
- 9 в Кинельском районе
- 9 в г. Отрадный
- 8 в г. Сызрань
- 7 в Кинель-Черкасском районе
- 7 в Волжском районе
- 6 в Ставропольском районе
- 5 в г.Новокуйбышевск
- 5 в Красноярском районе
- 4 в г.Жигулевск
- 4 в Сергиевском районе
- 4 в Сызранском районе
- 4 в г. Кинель
- 3 в Безенчукском районе
- 2 в Богатовском районе
- 2 в Камышлинском районе
- 2 в г. Похвистнево
- 2 в Шенталинском районе
- 2 в Нефтегорском районе
- 1 в Клявлинском районе
- 1 в Кошкинском районе
- 1 в Шигонском районе
- 1 в Хворостянском районе
- 1 в Челно-Вершинском районе
- 1 в Исаклинском районе
- 1 в Алексеевском районе
- 1 в Пестравском районе
- 1 в Большечерниговском районе
- 1 в г. Октябрьск
- 1 в Елховском районе
- 1 в Похвистневском районе
- 1 в Борском районе
- 1 в Красноармейском районе
- 1 в Приволжском районе
- 1 в Большеглушицком районе
266 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 36 человек выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 42109 случаев коронавируса.
Скончались 842 человека (нарастающим итогом), в том числе мужчина 58 лет, страдавший заболеваниями эндокринной системы;
мужчина 69 лет, страдавший заболеванием сердечно-сосудистой системы;
женщина 62 лет, страдавшая заболеванием сердечно-сосудистой системы;
женщина 83 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем.
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 26,37, по стране - 52,21.
Коэффициент летальности в области - 1,99, в стране - 1,93.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7172, нарастающим итогом 1751594, передает пресс-служба оперштаба СО.
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