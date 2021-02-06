Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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6 февраля в регионе подтверждено 302 случая новой коронавирусной инфекции:

- 110 в г. Самара

- 81 в г. Тольятти

- 10 в г. Чапаевск

- 9 в Кинельском районе

- 9 в г. Отрадный

- 8 в г. Сызрань

- 7 в Кинель-Черкасском районе

- 7 в Волжском районе

- 6 в Ставропольском районе

- 5 в г.Новокуйбышевск

- 5 в Красноярском районе

- 4 в г.Жигулевск

- 4 в Сергиевском районе

- 4 в Сызранском районе

- 4 в г. Кинель

- 3 в Безенчукском районе

- 2 в Богатовском районе

- 2 в Камышлинском районе

- 2 в г. Похвистнево

- 2 в Шенталинском районе

- 2 в Нефтегорском районе

- 1 в Клявлинском районе

- 1 в Кошкинском районе

- 1 в Шигонском районе

- 1 в Хворостянском районе

- 1 в Челно-Вершинском районе

- 1 в Исаклинском районе

- 1 в Алексеевском районе

- 1 в Пестравском районе

- 1 в Большечерниговском районе

- 1 в г. Октябрьск

- 1 в Елховском районе

- 1 в Похвистневском районе

- 1 в Борском районе

- 1 в Красноармейском районе

- 1 в Приволжском районе

- 1 в Большеглушицком районе

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266 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 36 человек выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 42109 случаев коронавируса.



Скончались 842 человека (нарастающим итогом), в том числе мужчина 58 лет, страдавший заболеваниями эндокринной системы;

мужчина 69 лет, страдавший заболеванием сердечно-сосудистой системы;

женщина 62 лет, страдавшая заболеванием сердечно-сосудистой системы;

женщина 83 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем.

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 26,37, по стране - 52,21.

Коэффициент летальности в области - 1,99, в стране - 1,93.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7172, нарастающим итогом 1751594, передает пресс-служба оперштаба СО.