Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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11 февраля в регионе подтвержден 301 случай новой коронавирусной инфекции:

- 87 в г. Самара

- 93 в г. Тольятти

- 12 в г. Сызрань

- 12 в Кинель-Черкасском районе

- 10 в Красноярском районе

- 9 в г. Чапаевск

- 8 в Ставропольском районе

- 7 в г. Жигулевск

- 6 в г. Новокуйбышевск

- 6 в г. Отрадный

- 5 в г. Похвистнево

- 4 в г. Кинель

- 4 в Безенчукском районе

- 4 в Большечерниговском районе

- 3 в Пестравском районе

- 2 в Волжском районе

- 2 в Богатовском районе

- 2 в г. Октябрьск

- 2 в Шенталинском районе

- 2 в Кинельском районе

- 2 в Похвистневском районе

- 2 в Борском районе

- 2 в Сергиевском районе

- 2 в Сызранском районе

- 2 в Камышлинском районе

- 2 в Исаклинском районе

- 2 в Приволжском районе

- 1 в Большеглушицком районе

- 1 в Елховском районе

- 1 в Челно-Вершинском районе

- 1 в Клявлинском районе

- 1 в Кошкинском районе

- 1 в Алексеевском районе

- 1 в Нефтегорском районе



261 человек обследован с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 40 человек выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 43613 случаев коронавируса.



Скончались 873 человека (нарастающим итогом), в том числе

мужчина 73 лет, страдавший онкологическим заболеванием и заболеванием сердечно-сосудистой системы;

женщина 68 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта;

женщины 46 и 49 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной системы;

женщины 58 и 69 лет;

мужчина 70 лет, страдавший заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем;

две женщины 77 лет и мужчина 61 года, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 27,34, по стране - 53,89.

Коэффициент летальности в области - 2, в стране - 1,95.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7493, нарастающим итогом 1788308, передает пресс-служба оперштаба СО.