Я нашел ошибку
Главные новости:
Сотрудники администраций внутригородских районов проводят ежедневный мониторинг торговых объектов.
В Самаре усилен контроль за соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора
Находясь на лечении или реабилитации в стационаре, будет полезно наполнить свободное время знакомством с хорошей литературой.
В стационарах Самарской губернии появились электронные книжные полки
Главные функции офиса — продвижение самарских цифровых платформ на российский и международный уровень.
526 млн. рублей в 2020 году привлек в региональную экономику проектный офис цифрового развития Самарской области
Увидев клубы черного дыма и пламя, вырывающиеся из окон квартиры четвертого этажа жилого дома, сотрудники вбежали в подъезд и поднялись на этаж.
Сотрудники ППС в Москве спасли людей во время пожара
На катке активисты ОНФ провели массовые катания под стихотворение Пушкина «Я памятник себе воздвиг нерукотворный» и раздали книги поэта и цилиндры всем присутствующим.
Самарская область приняла участие в челлендже «ЭтоНашПушкин»
У мемориала-особая история.
В Кинеле Дмитрий Азаров возложил цветы к Мемориальному комплексу войнам-интернационалистам
261 человек обследован с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
1 февраля в России вступил в силу закон, согласно которому социальные сети должны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенный контент.
РКН предлагает дополнить закон о регулировании соцсетей административной ответственностью
Наверх
Самара  -9 °C, Тольятти  -9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.76
-0.09
EUR 89.44
-0.13
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Муниципалитет
Благоустройство
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В селе Камышла пройдут соревнования по пневмо-биатлону
Изобретение Адольфа Сакса зазвучит в «Жигулевской долине»
В СОУНБ открывается выставка об Альфреде фон Вакано
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

11 февраля 2021 17:03
131
261 человек обследован с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ.

11 февраля в регионе подтвержден 301 случай новой коронавирусной инфекции:

- 87 в г. Самара
- 93 в г. Тольятти
- 12 в г. Сызрань
- 12 в Кинель-Черкасском районе
- 10 в Красноярском районе
- 9 в г. Чапаевск
- 8 в Ставропольском районе
- 7 в г. Жигулевск
- 6 в г. Новокуйбышевск
- 6 в г. Отрадный
- 5 в г. Похвистнево
- 4 в г. Кинель
- 4 в Безенчукском районе
- 4 в Большечерниговском районе
- 3 в Пестравском районе
- 2 в Волжском районе
- 2 в Богатовском районе
- 2 в г. Октябрьск
- 2 в Шенталинском районе
- 2 в Кинельском районе
- 2 в Похвистневском районе
- 2 в Борском районе
- 2 в Сергиевском районе
- 2 в Сызранском районе
- 2 в Камышлинском районе
- 2 в Исаклинском районе
- 2 в Приволжском районе
- 1 в Большеглушицком районе
- 1 в Елховском районе
- 1 в Челно-Вершинском районе
- 1 в Клявлинском районе
- 1 в Кошкинском районе
- 1 в Алексеевском районе
- 1 в Нефтегорском районе

261 человек обследован с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 40 человек выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 43613 случаев коронавируса.

Скончались 873 человека (нарастающим итогом), в том числе
мужчина 73 лет, страдавший онкологическим заболеванием и заболеванием сердечно-сосудистой системы;
женщина 68 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта;
женщины 46 и 49 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной системы;
женщины 58 и 69 лет;
мужчина 70 лет, страдавший заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем;
две женщины 77 лет и мужчина 61 года, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 27,34, по стране - 53,89.

Коэффициент летальности в области - 2, в стране - 1,95.

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7493, нарастающим итогом 1788308, передает пресс-служба оперштаба СО.

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

Здравоохранение
11 февраля 2021  17:03
261 человек обследован с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
261 человек обследован с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ. Здравоохранение
131
11 февраля 2021  14:56
Всего в Самарской области по нацпроекту «Здравоохранение» уже открыли 4 центра амбулаторной онкологической помощи.
Почти 6000 жителей региона прошли обследование в центре амбулаторной онкологической помощи за год 
Всего в Самарской области по нацпроекту «Здравоохранение» уже открыли 4 центра амбулаторной онкологической помощи. Здравоохранение
173
11 февраля 2021  13:49
Дмитрий Азаров поручил провести ремонт Алексеевской поликлиники в этом году
Дмитрий Азаров поручил провести ремонт Алексеевской поликлиники в этом году
Трудолюбие и профессионализм медиков отмечают жители, которые сегодня пришли в поликлинику. Здравоохранение
443
11 февраля 2021  12:58
И снова 10 человек за сутки стали жертвами коронавируса в Самарской области
И снова 10 человек за сутки стали жертвами коронавируса в Самарской области
За сутки на 11 февраля выявлен 301 заболевших коронавирусом. Здравоохранение
557
10 февраля 2021  22:07
Состоялось заседание регионального оперштаба, которое провел губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
Оперативный штаб: в Самарской области ограничительные меры будут продлены
Состоялось заседание регионального оперштаба, которое провел губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Здравоохранение
1660
10 февраля 2021  21:04
Сейчас ведётся освобождение отделений и перемаршрутизация пациентов.
С 1 марта ряд отделений в ковид-госпиталях вернутся к штатному режиму работы
Сейчас ведётся освобождение отделений и перемаршрутизация пациентов. Здравоохранение
594
10 февраля 2021  18:27
На разработку ушло более полугода. Для исследования использовали несколько сотен снимков пациентов. 
В Клиниках СамГМУ тестируют систему для оценки тяжести поражения легких при COVID-19
На разработку ушло более полугода. Для исследования использовали несколько сотен снимков пациентов.  Здравоохранение
880
10 февраля 2021  16:49
48% из них - граждане старше 60 лет.
Число привитых от коронавируса жителей СО приближается к 50 тысячам
48% из них - граждане старше 60 лет. Здравоохранение
505
10 февраля 2021  13:42
Снова 10 человек стали жертвами коронавируса в Самарской области
Снова 10 человек стали жертвами коронавируса в Самарской области
На 10 февраля в регионе подтверждены 302 случая новой коронавирусной инфекции. Здравоохранение
1742
10 февраля 2021  09:24
Храп либо внезапные пробуждения посреди ночи люди часто не принимают всерьез. При этом их причиной является сонное апноэ или остановка дыхания.
Синдром ночного апноэ - подробности
Храп либо внезапные пробуждения посреди ночи люди часто не принимают всерьез. При этом их причиной является сонное апноэ или остановка дыхания. Здравоохранение
258
Весь список
Современная медицина
4 февраля 2021  17:39
Ученые из России предложили вводить в нейроны новые митохондрии.
Создан новый метод улучшения памяти у носителей болезни Альцгеймера
Ученые из России предложили вводить в нейроны новые митохондрии. Современная медицина
2011
23 декабря 2020  20:26
Лечение алкоголизма
Алкоголизм это одна из проблем множества людей по всему миру. Эта пагубная привычка сгубила ни одну жизнь. Современная медицина
9626
2 декабря 2020  11:25
Как не впасть в депрессию на карантине
За время карантина нужно понять, что самым важным в жизни есть сама жизнь. Карантин изменил жизнь многих, и несомненно, повлиял на каждого. Современная медицина
11342
Весь список
Новости медицины
28 декабря 2020  13:22
Лечение онкологии в Турции: почему стоит рассмотреть эту страну
Прошли времена, когда онкологию считали неизлечимой болезнью. В современном мире есть масса клиник онкологической направленности, где осуществляют...Новости медицины
11837
23 декабря 2020  20:33
Лечение алкоголизма
Пьянство — это номер один из задач большого количества людей по всему миру. Данная пагубная привязанность сгубила далеко ни одну жизнь. Новости медицины
13107
17 декабря 2020  18:05
Офтальмологическая глазная клиника Нью Вижн – профессионально и результативно
Заболевания глаз, снижения зрения – актуальная и весьма распространенная проблема многих людей в современном мире. Подобные заболевания возникают из-за...Новости медицины
14728
Весь список
Самарско-Тольяттинская агломерация
11 ноября 2020  16:38
Старость – это по-своему уникальная пора жизни, котрая являетсмя итогом наших деяний в молодом и зрелом возрасте.
Особенности домов для престарелых
Старость – это по-своему уникальная пора жизни, котрая являетсмя итогом наших деяний в молодом и зрелом возрасте. Самарско-Тольяттинская агломерация
12235
20 августа 2020  13:55
19 августа - День рождения русской тельняшки
19 августа - День рождения русской тельняшки
 Существует мнение, что именно в этот день в 1874 году по инициативе Великого Князя Константина Николаевича Романова, носившего тогда высший военно-морской чин...Самарско-Тольяттинская агломерация
14673
3 августа 2020  20:23
Биографии известных личностей
 В каждой стране есть люди, которые занимаются различной деятельностью. Чаще всего популярностью пользуются политики, бизнесмены и многие другие специалисты.Самарско-Тольяттинская агломерация
10970
Весь список
Самара - Город - курорт
28 января 2021  12:10
Аренда квартиры преимущества
Вы собрались на отдых в Кипр? Не торопись сразу же снимать номер в отеле, куда выгоднее и удобнее для вас будет взять в аренду квартиру для проживания. Самара - Город - курорт
2425
22 января 2021  19:57
Проводить саму перепись будут местные егеря. Учитывать станут лосей, косуль, кабанов, лисиц, корсаков, хорей, горностаев, белок, зайцев-беляков и русаков, тетеревов, глухарей и серых куропаток.
Охотоведы Самарской области собираются выяснить, сколько диких животных есть на территории региона
Проводить саму перепись будут местные егеря. Учитывать станут лосей, косуль, кабанов, лисиц, корсаков, хорей, горностаев, белок, зайцев-беляков и русаков,...Самара - Город - курорт
3188
19 января 2021  09:46
Как использовать пиротехнику правильно
В жизни есть много поводов для праздника. Это могут быть дни рождения, свадьбы, рождения детей, Новый год или 8 марта. Свадьба - это одно из главных событие в жизни...Самара - Город - курорт
3475
Весь список
Красота и стиль
1 февраля 2021  14:01
В наше время выбор подарков настолько огромен, что вполне реально растеряться. Как сделать хороший выбор? На какие моменты обратить внимание?
Интересные и современные подарки
В наше время выбор подарков настолько огромен, что вполне реально растеряться. Как сделать хороший выбор? На какие моменты обратить внимание? Красота и стиль
1868
20 января 2021  18:35
Для того чтобы сменить имидж, чтобы привести себя в полный порядок, мужчине стоит подобрать подходящую стрижку.
Как подобрать мужскую стрижку
Для того чтобы сменить имидж, чтобы привести себя в полный порядок, мужчине стоит подобрать подходящую стрижку. Красота и стиль
3442
24 ноября 2020  13:33
Почему одни композиции нравятся безоговорочно, другие “надевают” только по праздникам или на торжественные выходы, а третьи - сразу же отвергают. Выбираем аромат, который понравится девушке
Что можно узнать по аромату духов о характере девушки?
Почему одни композиции нравятся безоговорочно, другие “надевают” только по праздникам или на торжественные выходы, а третьи - сразу же отвергают. Выбираем...Красота и стиль
8804
Весь список
Модные тендеции
21 января 2021  13:02
Как выбрать украшения для пирсинга
В современном мире все более популярен пирсинг. И выбирать украшения для пирсинга важно грамотно. В индустрии пирсинга есть масса разнообразных украшений на...Модные тендеции
3471
13 февраля 2020  18:37
Флористическая тэйп лента – особенности
 Существует множество различных видов прикладного творчества, рукоделия. И в таких известны и популярных как квиллинг и керамическая флористика, незаменимее...Модные тендеции
13934
13 февраля 2020  15:27
Перепродажа брендовых вещей от частых владельцев – помощь маркетплейса LUXXY
 В современном мире многие создают свои интернет-магазины Это прибыльно, ведь появляется возможность ознакомить с товарами массу заинтересованных...Модные тендеции
10223
Весь список
Туризм в Самаре
18 ноября 2020  16:02
Как найти работу в Варшаве?
Как найти работу в Варшаве?
Варшава стала привлекательным местом для иностранцев, которые хотят там жить и работать. Ежегодно в столицу Польши стекается тысячи трудовых кадров, которые...Туризм в Самаре
10637
19 октября 2020  12:44
Лодки ПВХ: особенности и разновидности товара
Рыбалка считается наиболее популярным отдыхом среди мужчин. Только стоит серьезно подходить к выбору необходимого оборудования. Туризм в Самаре
10249
10 октября 2020  17:01
Как получить гражданство и паспорт Швейцарии
Как получить гражданство и паспорт Швейцарии
В текущем 2020 г. функционируют прошлые – довольно сложные в исполнении правила обретения швейцарского гражданства. Но в скором времени условия станут...Туризм в Самаре
11177
Весь список
Современная медицина
4 февраля 2021  17:39
Ученые из России предложили вводить в нейроны новые митохондрии.
Создан новый метод улучшения памяти у носителей болезни Альцгеймера
Ученые из России предложили вводить в нейроны новые митохондрии. Современная медицина
2011
23 декабря 2020  20:26
Лечение алкоголизма
Алкоголизм это одна из проблем множества людей по всему миру. Эта пагубная привычка сгубила ни одну жизнь. Современная медицина
9626
2 декабря 2020  11:25
Как не впасть в депрессию на карантине
За время карантина нужно понять, что самым важным в жизни есть сама жизнь. Карантин изменил жизнь многих, и несомненно, повлиял на каждого. Современная медицина
11342
Весь список
Видео
9 февраля 2021  13:40
Самарцев предупреждают, как не стать жертвой обманщиков
Самарцев предупреждают, как не стать жертвой обманщиков
Видеоролики Банка России с простыми правилами, чтобы не стать жертвой обманщиков.
Криминал
3071
4 февраля 2021  09:38
В Самарской области в 20 раз увеличили финансирование меры поддержки семей по соцконтракту
В Самарской области в 20 раз увеличили финансирование меры поддержки семей по соцконтракту
Впервые такая помощь в этом году будет предоставляться на условиях софинансирования из федерального (681,8 млн. руб.) и регионального (367,1 млн. руб.) бюджетов
Экономика региона
8191
4 февраля 2021  09:30
Дмитрий Азаров: Более двух миллионов жителей Самарской губернии получат соцвыплаты
Дмитрий Азаров: Более двух миллионов жителей Самарской губернии получат соцвыплаты
Почти 35 миллиардов рублей направлено на соцпомощь жителям области в 2021 году.
Экономика региона
7655
19 января 2021  12:01
Крылья Советов: Крупная победа в первом матче в 2021 году
Крылья Советов: Крупная победа в первом матче в 2021 году
Свою первую игру самарцы в этом году провели двумя составами.
Спорт в регионе
19379
13 января 2021  12:09
Татарстан поздравляет с Днем рождения Самарской Губернии
Рустам Минниханов: "Вы - признанный центр отечественной ракето-космической промышленности, самодостаточный и экономически-сильный регион."
Президент Татарстана Рустам Нургалиевич Минниханов поздравил наш регион с Днем рождения Самарской Губернии.
Социум
25549
Весь список
Контркультура
24 ноября 2020  23:45
Музыкальное оборудование может быть совершенно разным. Так найти его большой выбор вы сможете, обратившись в Sennheiser. Сейчас рассмотрим некоторые виды музыкального оборудования от Sennheiser.
Музыкальное оборудование. На что стоит обратить внимание при выборе
Музыкальное оборудование может быть совершенно разным. Так найти его большой выбор вы сможете, обратившись в Sennheiser . Сейчас рассмотрим некоторые виды...Контркультура
11632
28 октября 2020  06:48
Развивающие курсы на портале «Славянскiй Мiръ»
Развивающие курсы на портале «Славянскiй Мiръ»
Медиапортал «Славянскiй Мiръ» - это информационный сайт, способный с первой страницы вовлечь вас в увлекательный мир славянской культуры. Контркультура
10446
12 октября 2020  18:18
Что необходимо знать про похороны в Беларуси?
Каждый город в Беларуси имеет свои отличительные особенности. То же самое можно сказать и в отношении Минска. Этот город недаром считается, поэтому многие...Контркультура
9754
Весь список
Фоторепортажи
5 октября 2020  10:28
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
Зрители увидели реконструкцию боя за Самару и смогли окунуться в начало 20 века. Культура
47713
13 сентября 2020  18:37
Самара отмечает День города: ФОТО
Самара отмечает День города: ФОТО
Праздник проходит на нескольких площадках со всеми санитарными мерами   предосторожности.
Социум
49416
31 августа 2020  14:59
Пятый ВолгаФест в Самаре: ФОТО как это было
Пятый «ВолгаФест» в Самаре: ФОТО как это было
Одно из самых ярких событий в культурной жизни не только Самарской области, но и ПФО, из-за пандемии в этом году проходило в обновлённом формате.
Культура
48916
31 августа 2020  13:37
Фестиваль
Фестиваль "Самарское знамя - 2020" в Струковском саду: ФОТО
На тематических площадках представили быт и культуру России и Болгарии 19 века.
Культура
36154
9 августа 2020  18:54
День физкультурника у Самара Арены: фото как это было На Последней миле около стадиона «Самара Арена» была организована спортивно-интерактивная зона.
День физкультурника у Самара Арены: как это было ФОТО
 На Последней миле около стадиона была организована спортивно-интерактивная зона.
Спорт в регионе
36631
Весь список
  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
Дмитрий Азаров поручил провести ремонт Алексеевской поликлиники в этом году
11 февраля 2021  13:49 
Дмитрий Азаров поручил провести ремонт Алексеевской поликлиники в этом году
Трудолюбие и профессионализм медиков отмечают жители, которые сегодня пришли в поликлинику. Здравоохранение
441
И снова 10 человек за сутки стали жертвами коронавируса в Самарской области
11 февраля 2021  12:58 
И снова 10 человек за сутки стали жертвами коронавируса в Самарской области
За сутки на 11 февраля выявлен 301 заболевших коронавирусом. Здравоохранение
553
В Самаре 11 февраля перекрывают дублер улицы Ново-Садовой
11 февраля 2021  11:06 
В Самаре 11 февраля перекрывают дублер улицы Ново-Садовой
Работы проводятся в рамках реконструкции ул. Ново-Садовой, где планируют построить двухуровневую развязку в районе "Современника". Транспорт
646
В Самаре перекроют еще один дублер Ново-Садовой
10 февраля 2021  13:49 
В Самаре перекроют еще один дублер Ново-Садовой
Ограничение начнет действовать 11 февраля. Дорога будет перекрыта до окончания работ. Транспорт
1783
Снова 10 человек стали жертвами коронавируса в Самарской области
10 февраля 2021  13:42 
Снова 10 человек стали жертвами коронавируса в Самарской области
На 10 февраля в регионе подтверждены 302 случая новой коронавирусной инфекции. Здравоохранение
1742
Весь список
Акценты
Дмитрий Азаров поддержал проект благоустройство парка на Крымском озере.
11 февраля 2021  15:49 
Кинель становится городом чистых озёр 
Дмитрий Азаров поддержал проект благоустройство парка на Крымском озере. Благоустройство региона
266
Самарским предпринимателям расскажут о новых сервисах Почты России
11 февраля 2021  13:53 
Самарским предпринимателям расскажут о новых сервисах Почты России
К участию приглашаются представители малого, среднего бизнеса, индивидуальные предприниматели городского округа Самара. Бизнес
484
Состоялось заседание регионального оперштаба, которое провел губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
10 февраля 2021  22:07 
Оперативный штаб: в Самарской области ограничительные меры будут продлены
Состоялось заседание регионального оперштаба, которое провел губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Здравоохранение
1660
Весь список
Прямая речь/Интервью
Самарская область сократила бюджет Крыльев Советов почти в два раза
8 февраля 2021  17:34 
Самарская область сократила бюджет «Крыльев Советов» почти в два раза
Гендиректор «Крыльев» Евгений Калакуцкий прокомментировал экономическую ситуацию клуба. Экономика региона
4056
Леонид Симановский: Самарской области выделено дополнительно более 38 млн рублей лекарства лечащихся на дому от COVID-19
28 января 2021  13:25 
Леонид Симановский: Самарской области выделено дополнительно более 38 млн рублей лекарства лечащихся на дому от COVID-19
Средства будут выделены из Резервного фонда Правительства РФ.  Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
12840
После крупной победы
19 января 2021  14:37 
Максим Витюгов: Если буду забивать такие мячи хотя бы раз за сезон, то буду рад
После крупной победы "Крыльев" над сербским "Спартаком" автор сумасшедшего по красоте гола в этой встрече Максим Витюгов ответил на вопросы... Спорт в регионе
19491
Весь список
Новости Тольятти
10 февраля 2021  14:25
Участие в нем примут спортсмены из Австрии, Германии, Италии, Казахстана, Нидерландов, России, Чехии и Финляндии.
Тольятти принимает личный чемпионат мира по мотогонкам на льду
Участие в нем примут спортсмены из Австрии, Германии, Италии, Казахстана, Нидерландов, России, Чехии и Финляндии. Новости Тольятти
1545
9 февраля 2021  16:56
Общий объем финансирования компаний с момента создания ОЭЗ составил почти 16 млрд рублей.
Инвестиции резидентов ОЭЗ «Тольятти» выросли на 87%
Общий объем финансирования компаний с момента создания ОЭЗ составил почти 16 млрд рублей. Новости Тольятти
2525
4 февраля 2021  13:10
Уровень регистрируемой безработицы в Тольятти составил 3,15%
Уровень регистрируемой безработицы в Тольятти составил 3,15%
Напряженность на рынке труда составила  1,6 человек на 1 свободное рабочее место. Новости Тольятти
6954
Весь список