Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

11 февраля в регионе подтвержден 301 случай новой коронавирусной инфекции:
- 87 в г. Самара
- 93 в г. Тольятти
- 12 в г. Сызрань
- 12 в Кинель-Черкасском районе
- 10 в Красноярском районе
- 9 в г. Чапаевск
- 8 в Ставропольском районе
- 7 в г. Жигулевск
- 6 в г. Новокуйбышевск
- 6 в г. Отрадный
- 5 в г. Похвистнево
- 4 в г. Кинель
- 4 в Безенчукском районе
- 4 в Большечерниговском районе
- 3 в Пестравском районе
- 2 в Волжском районе
- 2 в Богатовском районе
- 2 в г. Октябрьск
- 2 в Шенталинском районе
- 2 в Кинельском районе
- 2 в Похвистневском районе
- 2 в Борском районе
- 2 в Сергиевском районе
- 2 в Сызранском районе
- 2 в Камышлинском районе
- 2 в Исаклинском районе
- 2 в Приволжском районе
- 1 в Большеглушицком районе
- 1 в Елховском районе
- 1 в Челно-Вершинском районе
- 1 в Клявлинском районе
- 1 в Кошкинском районе
- 1 в Алексеевском районе
- 1 в Нефтегорском районе
261 человек обследован с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 40 человек выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 43613 случаев коронавируса.
Скончались 873 человека (нарастающим итогом), в том числе
мужчина 73 лет, страдавший онкологическим заболеванием и заболеванием сердечно-сосудистой системы;
женщина 68 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта;
женщины 46 и 49 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной системы;
женщины 58 и 69 лет;
мужчина 70 лет, страдавший заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем;
две женщины 77 лет и мужчина 61 года, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 27,34, по стране - 53,89.
Коэффициент летальности в области - 2, в стране - 1,95.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7493, нарастающим итогом 1788308, передает пресс-служба оперштаба СО.
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